FOTO Ova hrvatska tvrtka uvela je četverodnevni tjedan: 'Kad smo to rekli radnicima, mislili su da najavljujemo otkaze'

Danas je, znaju svi koji vode tvrtku, teško naći i zadržati dobrog radnika. To je još teže kad je riječ o ljudima koji su usko specijalizirani za određeni posao. Misli su to koje su morile i Vanju Šuvaka, vlasnika velikogoričke tvrtke Stillvil, specijalizirane za servis viličara, koji se, želeći dodatno motivirati svoje radnike, odlučio na prilično neobičan potez u nas – uvođenje četverodnevnog radnog tjedna. Iako postoje u Hrvatskoj tvrtke koje prakticiraju ovakav model poslovanja, one su malobrojne i uglavnom se odnose na IT sektor, u kojem nije nužno da je zaposlenik fizički prisutan na radnome mjestu. U servisu viličara, naravno, nije moguće raditi od kuće.

Pionirski potez

– Razmišljali smo dugo što bismo mogli napraviti kako bismo izbjegli prazni hod i povećali efikasnost, a da pritom nikoga ne opterećujemo. Od svih ideja koje su mi pale na pamet, nekako mi se najboljom i najzgodnijom činila ideja da radni tjedan skratimo za jedan dan. Ali nisam znao kako to implementirati budući da su se svi primjeri takvog poslovanja na koje sam naišao odnosili na IT sektor ili marketing, a mi imamo servis koji zahtijeva čovjeka na licu mjesta. Neko vrijeme ta se ideja “saftala” i onda smo pronašli model koji, da pokucam u drvo, dobro funkcionira. Podijeljeni smo u dva tima, jer zbog prirode posla mi moramo raditi od ponedjeljka do petka, pa je jedan tim slobodan vikend i ponedjeljak, a drugi petak i vikend – objašnjava Šuvak. S obzirom na to da je riječ o pionirskom potezu, zanima nas kako su radnici reagirali na ovu vijest?

– Kad smo ih pozvali i rekli da smanjujemo radni tjedan za jedan dan, prvo su pomislili da najavljujemo smanjenje plaća ili otkaze i vidjelo se da im nije svejedno, ali kad su čuli da plaće nećemo dirati, štoviše malo smo ih i digli, i da im dajemo jedan slobodan dan u tjednu, prihvatili su to s oduševljenjem – kaže. Rezultati ovakvog poslovanja brzo su se pokazali, radnici na posao dolaze zadovoljni, ne kasne, nema praznog hoda i beskonačnih pauza – iako rade dan manje, efikasnost je veća, što je vlasnika ugodno iznenadilo.

– Točno se vidi da ljudi dolaze s elanom na posao, ništa im nije teško i kao da se popravila sama organizacija posla. U manje dana napravimo više u istom periodu i to me jako veseli, a i zaposlenike. Taj jedan slobodan dan omogućava im da se posvete stvarima koje vole i koje ih vesele. Prije smo znali imati situacije da gableci traju dulje od predviđenog, da se uzimaju česte pauze i da ljudi “hvataju krivine” čim ja okrenem glavu. Sad više toga nema, što znači da smo ovim potezom uspjeli napraviti dvije ključne stvari – povećali smo efikasnost bez povećanja broja radnih sati i dobili zadovoljne radnike – objašnjava Šuvak. Ovaj sistem rada odnosi se na cijelu tvrtku, uključujući i administraciju i samog direktora, odnosno vlasnika.

– U početku mi je bilo čudno biti slobodan u petak ili ponedjeljak, ali brzo sam se priviknuo na novo, bolje stanje. Imam više vremena za obitelj, djecu i svoju veliku strast – stolni tenis – kaže kroza smijeh. No budući da je u Hrvatskoj uvriježeno radno vrijeme 40 sati tjedno, odnosno peterodnevni radni tjedan, pitamo jesu li imali problema s administracijom?

– Nismo imali nikakvih problema jer mi ljudima plaćamo sve doprinose i plaću na temelju peterodnevnog radnog tjedna, a naša je interna stvar koliko će radnik imati slobodnih dana – objašnjava.

S osmijehom na posao

S obzirom na to da mu se ovakva taktika pokazala uspješnom, nastavlja ovakav radni tempo prakticirati do daljnjega, a zbog povećanja volumena posla stalno je u potrazi na novim radnicima. – Mogu reći da smo jedinstveni u zemlji po svom pristupu radnicima. Plaće su veće od prosjeka, a dodatni bonus koji imamo je taj dodatni slobodan dan, koji često znači puno više od novca. A uza sve navedeno, stvarno smo dobro uhodan tim u kojem ljudi s osmijehom dolaze na posao – poručio je za kraj.

GALERIJA Internet je pun memeova o bojkotu trgovina. Ovo su najbolje fore