HRT kreće u veliku transformaciju: Usvojen plan konsolidacije rada i poslovanja

Vlada je u petak na sjednici zaključkom usvojila Plan konsolidacije rada i poslovanja HRT-a kojim se predlažu promjena funkcionalnog koncepta i transformacija poslovnog i operativnog modela te detaljiziraju organizacijske i kadrovske promjene. Plan konsolidacije rada i poslovanja HRT-a, pojašnjava se u zaključku, u službi je strateških projekata aktualne Strategije poslovanja i razvoja HRT-a čiji je cilj "povratak relevantnosti HRT-a, kako među općom javnosti tako i među mladima", a koji se želi ostvariti "kvalitetnim, kreativnim, inovativnim, modernim i korisnim programima 'po mjeri građana', koristeći sve raspoložive medijske kanale i platforme".

Planom konsolidacije predlaže se promjena funkcionalnog koncepta te transformacija poslovnog i operativnog modela HRT-a, detaljiziraju organizacijske i kadrovske promjene, a adresiraju se i inicijative digitalne transformacije te razvoj nelinearnih i mrežnih usluga. Glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb prvotno je prema aneksu ugovora sklopljenog 7. prosinca 2023. godine između HRT-a i Vlade, trebao dostaviti Plan u roku od šest mjeseci, no potpisivanjem II. aneksa 9. rujna prošle godine taj rok mu je produžen, stoga ga je dostavio Ministarstvu kulture i medija u siječnju ove godine.

Obuljen Koržinek: Bit će potrebno pristupiti izradi novog Zakona

Operativnu podršku u izradi Plana pružila je tvrtka Deloitte koja je izabrana na temelju provedenog postupka javne nabave, napominje se još u usvojenom Vladinom zaključku. "Jedan od važnih dijelova Plana odnosi se na optimizaciju broja zaposlenika, procesno unaprjeđenje samog rada HRT-a i novi način definiranja obveza ispunjavanja javne usluge", kazala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. U tom smislu bit će potrebno, najavila je, pristupiti i izradi novog Zakona o HRT-u, što je na tragu transformacije kakvu provode, naglasila je, svi ili većina javnih radiotelevizijskih servisa u Europi.

"Vlada inzistira, što je upisano i u ugovor između Vlade i HRT-a, da se zadrže visoka kvaliteta, ulaganje u vlastitu, neovisnu produkciju, stjecanje sportskih prava u onom dijelu koji je važan za nacionalni sport, proizvodnju kvalitetnog i jedinstvenog informativnog programa koje bi trebalo objediniti na svim platformama", poručila je.

Plan omogućuje da se započne s nužnom transformacijom

Pred HRT-om je značajna transformacija, ali ovaj Plan konsolidacije će omogućiti da se započne s tom nužnom transformacijom, dodala je ministrica. Inače, sporazumni raskid ugovora o radu prihvatilo je do 7. veljače oko 200 radnika HRT-a, a očekuje se da će ih do kraja ožujka biti oko 250, što je oko 50 posto od broja radnika kojima je HRT ponudio otpremninu, potvrdila je javna radiotelevizija. Sporazumni odlasci zaposlenika HRT-a uz otpremnine ugovaraju se na temelju odluke koju je glavni ravnatelj Robert Šveb donio početkom siječnja, a kojom su utvrđeni uvjeti i visina otpremnina u slučaju "spora prestanka ugovora o radu do 31. ožujka 2025., a u cilju optimizacije poslovanja HRT-a". U obrazloženju odluke navodi se i kako je "u cilju racionalizacije troškova poslovanja Hrvatske radiotelevizije Vlada u državnom proračunu osigurala 28 milijuna eura te je HRT odlučio osigurati otpremnine za radnike koji ispunjavaju uvjete".

