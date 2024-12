Hoćemo li imati bijeli Božić? Ovo trenutačno pokazuju karte

Božić je sve bliže, a mnogi se nadaju kako će ga dodatno uljepšati snježne pahulje. Prema platformi WXCharts, iduću bi srijedu, 25. prosinca, u dijelu Hrvatske moglo biti snijega. Naime, snijeg se primarno očekuje u području Like i Gorskog kotara. Znatno više snježnih padalina tada se očekuje u BiH i Srbiji.

Trenutačno je u Hrvatskoj najviše snijega na Zavižanu i to 44 centimetra. U Gračacu je 11 centimetara, a u Gospiću jedan centimetar manje. U Delnicama je zabilježeno devet centimetara, a na Plitvičkim jezerima osam. Crni Lug ima šest, a RC Puntijarka, Plaški i Parg-Čabar po tri centimetra snijega.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) još nije objavio kakvo se vrijeme očekuje za Božić s obzirom na to da objavljuje prognozu za sedmodnevno razdoblje. DHMZ navodi kako će sutra, u srijedu, biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bit će oblačnije i uglavnom suho. U noći i ujutro mjestimice se očekuje magla koja se lokalno može zadržati i tijekom prijepodneva. Vjetar će biti većinom slab, u gorju umjeren jugozapadni, a prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od -3 do 2, na Jadranu od 4 do 9°C. Najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu 10 i 15°C.

