Tko će sve plaćati plaćati novi porez? 'Oni koji mijenjaju ključeve u Münchenu i Ljubljani, to će činiti i dalje'

U kontekstu aktualnih poreznih izmjena koje bi mogle značajno utjecati na turizam , gradonačelnik Krka i predsjednik PGS-a, Darijo Vasilić, naglašava važnost ovih promjena, osobito u svjetlu nedavnih odluka Vlade o novim poreznim okvirima. Vasilić se osvrnuo na izazove s kojima se suočavaju mali iznajmljivači nakon objave prijedloga.

Nakon što su objavljeni prijedlozi poreznih izmjena, među malim iznajmljivačima nastala je pobuna, a najveći udar osjetit će oni u prvoj i drugoj zoni. Uz porez na nekretnine, bit će potrebno plaćati i paušalni porez na dohodak, kao i PDV na proviziju i turističku pristojbu. Vasilić za N1 kazao je kako smatra da svakako treba činiti razliku između domaćina i rentijera, ali ističe i da postojeći prijedlog porezne reforme to ne pokazuje:

"Trenutni porez po krevetu za naše iznajmljivače, u obiteljskom smještaju, kreće se od 20 do 200 eura po krevetu. U Krku smo ga postavili na 55 eura po krevetu. Prema prijedlogu, u prvoj zoni on će se povećati s 150 na 300 eura, što predstavlja povećanje od 700 posto. To nije primjereno i imat će negativne posljedice na ovu važnu djelatnost."

Također je naglasio kako u Krku postoji više nekomercijalnih kreveta u vikend objektima i apartmanskim kućama koje nisu turistički kategorizirane: "To znači da će u budućnosti porez plaćati samo oni koji su dosad bili u poreznom sustavu i koji su bili paušalisti, a svi oni koji mijenjaju ključeve u Münchenu i Ljubljani, to će činiti i dalje, bez obzira na porezne reforme”.Na pitanje o identificiranju domaćina i rentijera, gradonačelnik je istaknuo: "Rentijeri nisu prepoznati u hrvatskom poreznom sustavu. Domaćini su odgovorni za sve, od pristojbi do poreza na nekretnine , dok rentijeri, koji profitiraju na svojoj imovini, dosad nisu bili prepoznati."

Osim toga, Vasilić je kritizirao trenutni prijedlog poreza koji smatra "hibridnim modelom koji je nepravedan": "Jedinice lokalne samouprave bit će te koje odlučuju o visini poreza na nekretnine, no problem će biti postavljanje kriterija. Zoniranja još nisu napravljena, a procijenjene vrijednosti nekretnina nedostaju, pa će biti teško odrediti porez od 0,60 do 8 eura po kvadratu kada ne znamo stvarnu vrijednost objekta."

Također, naglasio je važnost decentralizacije: "Ova reforma namjerava decentralizirati sustav obračuna, prenoseći ovlasti s državne na lokalnu razinu. Kada je riječ o porezu na nekretnine, omjer je 80% lokalnima i 20% državi. Međutim, trenutni iznosi su preveliki. Paušalni porez na krevete trebao bi biti 20 ili 50 eura, a ne 150." Na kraju je Vasilić istaknuo: "Decentralizacija je još uvijek 'rak rana' hrvatskog društva, a odnos prihoda između državnog i lokalnog proračuna je 90% prema 10%. Ova reforma ponovo pokazuje da se porezi između državne i lokalne samouprave dijele na minimalan način."

