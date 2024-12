Hoće li koncesija na 50 godina spasiti napušteni hotel na jedinstvenoj lokaciji u Europi s iscjeljujućim zrakom?

U nekada omiljenom i vrlo posjećenom izletištu Strmac, na lokaciji koja je po mnogočemu jedinstvena ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, adresa je starog hotela koji to danas više nije. Izgrađen je uoči Drugog svjetskog rata, nedaleko od bolnice koju je utemeljio jedan od najuglednijih hrvatskih liječnika, dr. Andrija Štampar. Upravo je on, prije više od jednog stoljeća, prvi prepoznao dragocjenost ovog lokaliteta, smještenog gotovo unutar same planine Psunj, na njenim južnim obroncima. Kada je bio 'u naponu turističke snage' ovaj je hotel radio 365 dana u godini. U njemu su se proslavljala vjenčanja, dočekivale nove i ispraćale stare godine, tvrtke su tu organizirale svoje proslave, bio je na ruti školskih ekskurzija, a zbog netaknute prirode i iznimne kvalitete čistog, planinskog zraka bio je i omiljeno mjesto mnogih sportaša. Neki su klubovi upravo ovdje dolazili na pripreme, a na Strmac je često dolazio i poznati glumac Duško Valentić, čiji su roditelji, nedaleko od ovog hotela, imali vikendicu. No, početak Domovinskog rata bio je na žalost i početak kraja ovog hotela.

„Prije Prvog svjetskog rata dr. Andrija Štampar, koji je 1913. godine postao općinski liječnik tadašnje Općine Nova Gradiška, liječio je ovdašnje stanovnike od epidemija koje su u to vrijeme harale, a dvadesetih godina prošlog stoljeća počela je i borba s tuberkulozom. Kako smo doznali, godine 1927. od reparacija, njemačkih ratnih odšteta za štete iz Prvog svjetskog rata dr. Štampar je upravo ovdje, na Strmcu započeo gradnju bolnice koja je nakon dovršetka 1929. služila kao lječilište i oporavilište od TBC-a. Ovaj lokalitet je doista jedinstven i izvanredan te ga zasigurno ugledni liječnik nije slučajno odabrao. Strmac je prirodna kotlina i prelijeću ga doslovno svi ovdje prisutni vjetrovi. Iako je tek oko 6 kilometara udaljen od centra Cerika, Strmac ima potpuno drugačije klimatološke uvjete, te drugačiju floru i faunu, kao da je dio nekog sasvim drugog svijeta“ priča nam Ivan Ivanović, direktor Turističke zajednice Općine Cernik.

Dodaje kako bogatstvo ovog izletišta čini i više od sto dokumentiranih izvora bistre, planinske vode te čak 86 vrsta flore. Ovdje se ljeti, kaže Ivanović, kupa bez straha od komaraca, a udiše se zrak izuzetne kakvoće, te stoga pretpostavlja da je dr. Štampar sve to već i prije jednog stoljeća uočio i prepoznao te je baš stoga upravo na Strmcu i odlučio izgraditi bolnicu, što se pokazalo kao pun pogodak jer Strmac je i danas dragocjen komadić gotovo netaknute prirode.

„Upravo su temelji ovdje izgrađene bolnice, na svojevrstan način bili i temelji nekada omiljenog, a danas napuštenog hotela i ovdašnje turističke priče. U dvadesetim i ranim tridesetim godinama prošlog stoljeća u Novoj Gradiški se osniva čak i dioničko društvo za razvoj turizma i ugostiteljstva te započinje izgradnja i uređenje izletišta Strmac, nakon čega se sredstvima iz fonda tog dioničkog društva financirala izgradnja ovog hotela, koji je svoja vrata prvim posjetiteljima otvorio prije Drugog svjetskog rata. U svoje zlatno doba, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, izletište Strmac s hotelom bilo je izuzetno popularno, ne samo u Hrvatskoj, nego i na prostoru čitave bivše države. Brojni sportaši ovdje su dolazili na pripreme, a mještani pamte da je i nogometni klub Crvena Zvezda iz Beograda bio čest gost ovog izletišta, upravo su ovaj hotel odabrali za zimski kamp. Dokumentirano je i da je u to zlatno doba u sklopu izletišta postojala čak i vučnica, Ovdje, na nadmorskoj visini od 320 do 380 metara, Slavonci su tada imali svoje skijalište, a žičara je vozila prema vrhovima planine Psunj“, priča Ivanović.

Dodaje kako je u rukama tadašnjih turističkih društava hotel na Strmcu ostao sve do Domovinskog rata kada ga je tadašnje novogradiško društvo za ugostiteljstvo zatvorilo, a ubrzo nakon toga, u Domovinskom ratu, počelo je i propadanje ovog objekta.

Stranci su ložili parket i stolariju, a domaći pljačkali

„Godine 1991. u hotelu su jedno vrijeme bili smješteni pripadnici mirovnih snaga UN-a i tada je došlo do ozbiljne devastacije ovog prostora. Da bi se ugrijali tijekom zime, ložili su parket, ali i dobar dio stolarije. Ipak, strani državljani koji su došli u mirovnu misiju nisu kriviti za današnje stanje ovog objekta. Za ovo što sada vidimo većinom smo zaslužni mi sami. Niti inventar hotela, niti raskošne kovane ograde na terasama, pripadnici nepalskog bataljuna nisu odnijeli u Nepal“, kaže Ivanović.

Od Domovinskog rata, pa sve do danas, mali hotel na jedinstvenoj lokaciji, na očigled propada. Osim zuba vremena, pljački i devastacija, prije dvije godine zadesila ga je još jedna tragedija – požar. „Uzrok požara nije poznat, no sumnja se da se hotel možda našao na ruti migranata koji su u ovoj ruševini, usred šume, pronašli svoje privremeno utočište, ili je pak netko drugi, nepažnjom, prouzrokovao požar koji je teško oštetio krovište hotela, što je dodatno ubrzalo njegovo daljnje propadanje“, zaključuje naš sugovornik.

Spas u koncesiji?

I dok hotel propada, njegova nešto starija 'sestra', nekadašnja bolnica za plućne bolesti, koju je na Strmcu utemeljio dr. Štampar, danas, zahvaljujući investitorima iz Italije, blista u svom punom sjaju. Objekt je u potpunosti obnovljen i proširen u što je tada bilo uloženo oko 100 milijuna kuna. Sredstva je osigurao Red milosrdne braće sv. Ivana od Boga, a suvremena Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb prve je pacijente primila 2011. godine.

Kako se čini i ovu, desetljećima dugu, agoniju hotela na Strmcu, koji je sada u vlasništvu Općine Cernik, mogu okončati jedino privatni investitori, a kako doznajemo, svjetlo na kraju tunela sada se konačno nazire.

„Još prije desetak godina bilo je zainteresiranih investitora, koliko se sjećam bili su to također Talijani koji su željeli uložiti u obnovu hotela, no na kraju su ipak od toga odustali, jer nisu vidjeli svoj interes. Naša je želja i namjera da taj prostor spasimo od potpune propasti te ćemo raspisati natječaj kako bismo omogućili budućim investitorima da pokušaju spasiti ono što se još spasiti da. Riječ je o izuzetno lijepom prostoru na jednom hektaru zemljišta uz bistri potok, kojeg ćemo ponuditi u koncesiju na 50 godina. Mogu reći da već sada ima zainteresiranih koji žele investirati te se nadamo da se hotelu, nakon više desetljeća propadanja, konačno smiješi lijepa budućnost“, kaže nam Vitomir Žakić, načelnik Općine Cernik, u kojoj rade na Projektu razvoja i revitalizacije čitavog izletišta Strmac, jer, kako kažu „Nije sve u moru, ima nešto i u netaknutoj prirodi te čistom, zdravom planinskom zraku!“