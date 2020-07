Hladna fronta stigla je u Hrvatsku: Upaljen narančasti alarm zbog jakih udara vjetra

Hladna fronta stigla je u Hrvatsku. Na području Zagreba počeo je puhati snažan vjetar.

Nevrijeme će prvo zahvatiti sjeverozapad Hrvatske, a potom će se proširiti i na Gorski kotar te Istru i Primorje.

Meteoalarm je za sutra izdao narančasto upozorenje za većinu Hrvatske zbog udara vjetra koji će i u unutrašnjosti Hrvatske biti do 100 kilometara na sat. U Velebitskom kanalu očekuju se pak udari bure do 160 kilometara na sat.

Vrijeme će biti sutra vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana. U noći i ujutro u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, lokalno može biti obilnije oborine, posebno uz granicu sa Slovenijom, prognozira DHMZ. Već prijepodne kiša će prestati, a zatim će se i razvedravati.

U Dalmaciji pretežno sunčano, prijepodne uz prolazno umjerenu naoblaku i malu mogućnost za kraći pljusak na sjevernom dijelu. Jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar već će tijekom jutra u središnjim i istočnim predjelima malo oslabjeti. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, u prvom dijelu dana podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 22 °C. Danju u unutrašnjosti osjetno hladnije s temperaturom uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 30 °C.