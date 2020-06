U ljetnim mjesecima oluje su česta pojava, a evo što nikako ne biste trebali raditi dok traje

Kada vani krene grmljavina i nevrijeme, pogotovo u ljetnim mjesecima, ljudi se često vole okupati, leći u krevet uz svijeće i gledati neki film na laptopu. No, jeste li znali da je svaki od tih koraka zapravo pogrešan? Naravno, vaš dom je generalno sigurno mjesto gdje možete biti kada počne oluja, ali opet postoje neke stvari koje ne biste trebali raditi.



Neke od njih su tuširanje, kupanje, pranje suđa... Bilo kakvo duže korištenje vode može biti opasno. Prvo zato što su slavine često napravljene od metala koji privlači elektricitet. Drugo, voda provodi električnu energiju, a ako munja slučajno pogodi metalne cijevi - tuširanje može biti opasno.



Kako prenosi Bright Side, ugasiti svijetlo i zapaliti svijeće je sve samo ne dobra ideja. Može doći do požara, a za vrijeme jakih oluja moguće je da nećete moći dobiti vatrogasce. Najbolje bi bilo koristiti ručne svjetiljke.



Kada je vani nevrijeme, ljudi posegnu za mobitelom, trče do prozora kako bi snimili ili fotografirali ono što se događa i taj isti sadržaj objavili na društvenim mrežama. Zadnje što trebate raditi je stajati kraj prozora i gledati van. Ako su prozori slabiji, a vjetar jak, vrlo lako može puknuti staklo i ozlijediti vas.

Ako vam je ostalo nedovršenog posla na laptopu, odradite ga, ali isključite punjač jer, u slučaju udara munje u izvor struje računalo će se uništiti. Također, nemojte puniti mobitel i nemojte koristiti takve uređaje u blizini prozora.



Jake oluje nerijetko sruše drveće, a ono uništi krovove, aute, dvorišta... Baš zato morate ostati informirani i znati što se događa u vašoj blizini. Najpametnije bi bilo upaliti radio.



Ako ste se slučajno našli vani za vrijeme grmljavine i pljuskova, prvo maknite sve predmete od metala od sebe - kišobran, bicikl... Drugo, nemojte stajati kraj drveća ili na brdima. Najbolje bi bilo pronaći udubinu ili neko mjesto blizu tla i ondje se sakriti. Još jedna opcija je automobil. Kako piše The Sun, iako su uglavnom od metala, automobili su zbog svog dizajna sigurno sklonište za vrijeme oluje.