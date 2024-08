HGSS poručuje turistima: Ako želite letjeti, rezervirajte avionsku kartu!

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), koja tijekom ljeta ima povećan broj intervencija zbog turista, objavila je zanimljiv i plakat na engleskom jeziku.

"Ako ste željeli letjeti, trebali ste rezervirati avionsku kartu, a ne zvati nas", piše na jumbo plakatu uz crtež helikoptera iznad planine. Plakatom nastoje upozoriti turiste da planiraju unaprijed te da se bolje i opreznije opreme ako kreću na putovanje ili izlet kako bi se smanjio broj intervencija.

Dear tourists, plan ahead, so the only calls 📞 you make are to brag about the view. 🏔#PackBeforeYouHike #MakeMemoriesNotHeadlines 🚁 pic.twitter.com/ONdT9EEOuk