HDZ: Predsjednica je začudnim istupom pohvalila destruktivce iz Mosta

HDZ je na svojim službenim stranicama "začudnim" i "grmojevskim" nazvao istupe predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je na to mjesto došla upravo iz redova te stranke.

Na službenim stranicama HDZ-a danas je objavljeno priopćenje o izjavama premijera i šefa stranke Andreja Plenkovića u kojemu između ostalog stoji kako su novinari Plenkovića dočekali "s nizom dnevnopolitičkih pitanja, počevši od začudnog istupa predsjednice Republike koja je u Osijeku pohvalila destruktivce iz Mosta, koje su hrvatski ljudi prozreli već odavno i u Metkoviću".

"Predsjednik Vlade i HDZ-a komentirao je i grmojevski istup Kolinde Grabar-Kitarović o 'političarima iz zagrebačkih salona'", također je jedna od formulacija u priopćenju.

Ministrica Gabrijela Žalac danas je predsjedničine kritike na račun Vlade nazvala "neprihvatljivima".

Grabar-Kitarović prekjučer je rekla da aktualna Vlada nije kriva za nastanak demografske krize, ali da mjere koje se donose nisu adekvatno odgovorile na njezinu eskalaciju.

Grabar Kitarović: Politika mora biti vjerodostojna

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović u subotu je posjetila Donji Miholjac iz kojeg je poručila da politika mora biti vjerodostojna, voditi računa o razvoju svih krajeva, a posebno pograničnih, kakav je i Miholjac.

"Život u ovakvim krajevima ima prednosti i nedostatke, nedostatke jer ste zbog udaljenosti od većih centara možda uskraćeni za neke stručne službe neophodne za normalan život“, rekla je predsjednica.

Opetovala je kako je „iznimno zabrinuta trendom depopulacije Hrvatske, posebno odlaskom mladih“. „I u ovim dijelovima Slavonije osjećamo te trendove, naša je odgovornost pristupiti tom problemu odgovorno i dogovoriti se o mjerama koje ćemo provoditi zajedno i s jedinicama lokalne, regionalne i područne samouprave kako bi se osigurali uvjeti za ostanak u ovim krajevima. Dužnost nam je raditi na tome da se poveća životni standard, od plaća do uvjeta stanovanja, od brige za mlade do brige za starije osobe“, naglasila je. Važnim je označila i prometnu povezanost, poticanja poduzetništva.

Izrazila je nadu da će hrvatska Vlada prihvatiti mjere koje će predstaviti 11. lipnja.

"To očekujem kako bismo zajedno krenuli u njihovu realizaciju na boljitak svih u našoj domovini. Dugujemo to, zbog naše prošlosti, našim braniteljima, ali to dugujemo našoj sadašnjosti i budućnosti, našoj djeci i mladima. Politika RH mora biti vjerodostojna, voditi računa o razvoju svih krajeva, a posebno o pograničnih jer tako osnažujemo državu“, zaključila je Grabar Kitarović.

Predsjednica je je posjetila tvrtku Kanaan čiji ju je vlasnik Zvonko Popović upoznao sa uspješnim rezultatima poslovanja. Kanaan je jedna od vodećih tvrtki u Hrvatskoj koje se bave proizvodnjom snack hrane, a postoji od 1990. godine. U programu imaju flips, čips i kokice, a, kako je rekao Popović, odnedavno su uveli i novi proizvod - „hand cook“ čips koji je kvalitetniji od klasičnih čipsova i sadrži manji udio ulja. Kanaan zapošljava 120 radnika, a prosječan godišnji prihod im je 120 milijuna kuna godišnje.

