HDZ-ov župan: 'Čačić je mali od palube HDZ-a. Kad ga premijer pozove, dotrči...'

Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) nazvao je Radimira Čačića "malim od palube HDZ-a". U odgovoru na vijećničko pitanje Ivana Čehoka "apelirao" je da se ne proziva toliko članove Reformista jer "kad se proziva članove Reformista, proziva se Radimira Čačića".

- A vi valjda znate da je Čačić HDZ-ov mali od palube. Kad ga premijer pozove, dotrči do Banskih dvora, sasluša ga, ode do N1 televizije malo galamiti, ali redovito Reformisti dižu ručice. Zato ih nemojte toliko granatirati. Taj fini gospodin je iza sebe ostavio trag. Čačićev Coning je ostao dužan HBOR-u, HEP-u, Poreznoj upravi, Gradu Varaždinu i Hrvatskim vodama... - nabrajao je Stričak koji se ponovno osvrnuo i na DORH koji se, kako je rekao, ponaša po "mentalitetu ljubičastih Kmera". Ponovno se vratio na Čačića.

- Biti k'o crkveni miš, biti dužan Bogu, vragu i Poreznoj upravi, i uz to u Jalžabetu izgraditi "orlovo gnijezdo", to nikome na svijetu nije uspjelo, i nitko te ništa ne pita, čak ni jedna istraga nije pokrenuta. E, to je problem DORH-a, da ništa nije pokrenuto – rekao je Stričak.

Čehok je od župana zatražio da se utvrdi koliko je vremena Natalija Martinčević, saborska zastupnica i savjetnica bivšeg župana Čačića, kojeg je nazvao velikim vođom, od 2017. do 2020. provela na svom radnom mjestu u Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije i je li uopće dolazila na posao.

Martinčević je u priopćenju naglasila da je svoj posao "radila predano i odgovorno i često duže i više od propisanog radnog vremena". Optužila je Stričaka da je Županijsku skupštinu pretvorio u "arenu primitivizma, nasilja, vrijeđanja i iznošenja apsolutnih laži".