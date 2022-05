Plenković: Sramota je da ovaj što ima potporu Moskve huška DORH na ministra, to je nedopustivo

Premijer Andrej Plenković danas je dao izjave za medije nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

- Odluke Ustavnog suda su bile očekivane. Ja nisam imao pojma što će odlučiti, mislim da to sve govori o tome da je Ustavni sud marioneta i da ga treba ukinuti. Ustavni sud nije nečija marioneta, kamoli da ga treba ukinuti. Moj stav je da je Ustavni sud jako dobro objasnio argumentaciju da je cijela ova ispolitizirana inicijativa koju su predvodili antivakseri. Nemojmo govoriti da je ovo inicijativa koja nema politički background. Ustavni sud je gledao pitanja, analizirao ih, stavio ih u kontekst hrvatskog Ustava i našeg pravnog poretka i donio odluku. Kakav državni udar - kazao je.

Dotaknuo se i Milanovićeve izjave da će staviti veto na ulazak Švedske i Finske u NATO.

- Milanović se iz živog pjeska hvata za svaku grančicu da se ne bi utopio. Ne postoji niti najmanje razumijevanje da bi se blokiralo članstvo. On je izletio s time u javnost bez da se i s kime konzultira. Najvažnije je da je inicijativa proizašla da bi se naštetilo narodu Hrvatske u BiH. Nije pokrenuo nijedan razgovor, isključivo im je naštetio. Mi se time bavimo trenutno sustavno. Mi znamo što radimo, znamo koliko smo se angažirali. Osim ovog bucanja, ovo već postaje grotesktno i smiješno. Ovo može samo izolirati Hrvate u BiH, to je sukus svega ovoga, čak se i SDP ogradio od njega. U vrijeme brutalne agresije Rusije na Ukrajinu, baš od svih zemalja da Hrvatska bude ta koja će blokirati njihov ulazak u NATO, to bi bilo katastrofalno. Kaskati za takvim egzibicionizmom, Vlada tom cirkusu nije partner. Molim DORH da ne sluša huškanje čovjeka kojeg hvali Moskva - kazao je.

- Ja sam najduže premijer u povijesti. Malo kreativnosti u tim pričama bi bilo dobro, vjerojatno mu je bitna Komšićeva zanoktica, za nju se borio. Čuo sam se sa Šipek, rekao sam joj da je nezamislivo da netko huška DORH na ministra Banožića - dodao je.

Komentirao je i Zakon o pobačaju.

- Ovo je pitanje oko kojeg je izrazito teško postići koncenzus. Ako želite ispuniti stav Ustavnog suda, nama je to jako teško. Mi smo imali slobodan izbor. Vidjeli ste u samoj konstalaciji da su stavovi različiti - dodao je te pozdravio moskovske medije.

>> VIDEO Rusija zaprijetila Finskoj i Švedskoj: 'Nećemo to jednostavno prihvatiti. Sve će se radikalno promijeniti'