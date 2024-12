Hakerski napad na podatke Luke Rijeka spriječio njihov tim IT stručnjaka

Budući da je lani u Hrvatskoj bilo 30-ak kibernetičkih napada na razne sustave te da bi njihov broj i ove godine mogao biti upečatljiv, ne čudi da se na meti hakera našla i Luka Rijeka. Kao i sve pomorske luke na svijetu, tako je i Luka Rijeka kriminalcima ove vrste postala zanimljiva, i to proteklog vikenda. Prije tjedan dana, u ranim jutarnjim satima, potvrdili su iz tvrtke, oko 4 sata, upali su u sustav. No u slučaju Luke Rijeka nisu uspjeli provesti svoj naum.

– Djelatnici našeg IT sektora primijetili su i zaustavili kibernetički napad u vrlo ranoj fazi, tako da nikakvih operativnih poteškoća u radu i funkcioniranju nemamo; kako u trenutku kibernetičkog napada, tako i danas. Dakle, za sada nemamo saznanja o ikakvoj počinjenoj šteti i i operativno funkcioniramo jednako kao i prije samog napada. Također, važno je naglasiti da informacija o otkupnini, koja se spominje u medijima, nije priopćena od bilo koje službene osobe iz tvrtke Luka Rijeka, pa o tome ne možete ni govoriti u našem slučaju – kazala je za Večernji list Marina Cesarac Dorčić, članica Uprave Luka Rijeka. Dakle, od Luke Rijeka u ovom slučaju otkupnina nije tražena niti je spominjan ikakav rok za bilo što.

– Naša IT služba i dalje sagledava sve procese i situacije, ali za sada je sve pod kontrolom. Ovaj je hakerski napad na naš sustav prijavljen svim institucijama koje se bave istragom. S njima intenzivno surađujemo i svakodnevno komuniciramo. Tu najveći dio posla odrađuje naša IT služba. Napominjem da smo u Luci Rijeka svjesni ovakvih situacija jer smo prije pet godina doživjeli jedan hakerski napad nakon čega smo razinu zaštite svojih podataka podigli na najvišu moguću razinu. Upravo zbog toga nismo imali štete uslijed ovog hakerskog napada; svi su naši podaci i dokumenti zaštićeni i nije bilo nikakve ugroze za nas ili naše poslovne partnere – pojasnila je Marina Cesarac Dorčić, članica Uprave Luka Rijeka. Dakle, Luka Rijeka je prije nekoliko godina uložila u najbolja softverska zaštitna rješenja kako bi se osigurala informatička sigurnost čitavog sustava. Iz tvrtke poručuju da hakerske napade nitko ne može prevenirati, pa ni oni, ali napravili su sve kako bi u takvim situacijama bili maksimalno zaštićeni.

O ovom hakerskom napadu, naime, izvijestila je HackManac na X-u, navodeći da iza svega stoji grupa hakera 8Base ransomware, koja je navela da do 10. prosinca žele dobiti otkupninu. No očito nisu stigli taj zahtjev uputiti i tvrtki koju su napali. Među podacima koji su im bili zanimljivi i do kojih su došli navode se računi, knjigovodstvena dokumentacija, osobni podaci, potvrde, ugovori o radu te velika količina povjerljivih informacija i ugovora. Slučaj je komentirao i Duško Grabovac, predsjednik Uprave Luke Rijeka, koji je kazao da je šteta minimalna jer je nakon napada aktiviran sustav zaštite, pa je hakerski napad pravodobno spriječen. Dodao je da su hakeri došli do manjeg dijela podataka, primjerice komunikacije s klijentima, podataka o teretu, nekih ugovora, no svi su podaci bili kopirani i pohranjeni pa su vraćeni i sustav normalno radi. – Napad nije utjecao na transport tereta u luci – dodao je Grabovac.

Inače, grupa poznata kao 8Base ransomware odgovorna je za velik broj napada tijekom ljeta 2023. godine. Vode se oportunističkom strategijom kompromitacije sustava, a njihovi nedavni napadi zahvatili su različite industrije. Iako je broj napada velik, informacije o identitetu članova grupe, njihovim metodama i motivacijama i dalje ostaju misterij.

Stručnjaci ističu da napadi poput ovog, ali i činjenica da je Luka Rijeka imala model zaštite, dodatno ističu važnost ulaganja u informatičku sigurnost koja je, posebno danas, nužna za zaštitu podataka i infrastrukture u modernom poslovanju. IT stručnjaci dodaju da kibernetički rat traje već desetljećima, a za to su posebno zaslužne kriminalne skupine koje se žele, zbog zarade, domoći osjetljivih informacija ili inovativnih tehnologija. Da je i Hrvatska na meti takvih skupina, govore i hakerski napadi na Hanfu, HAK, Hrvatske vode, sustav HZZO-a, KBC Zagreb, Zagrebački holding i Zračnu luku Split kojima smo tijekom godina svjedočili.

