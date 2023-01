Grmoja otkrio između koga će se birati Mostov kandidat za premijera

U utorak će se održati četvrta po redu sjednica saborskog Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (Antikorupcijsko vijeće) koja će se baviti aferom u Ini. Na nju su, na javno saslušanje pred članovima Vijeća, pozvani predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, bivša premijerka Jadranka Kosor i bivši premijer Tihomir Orešković, Mostov saborski zastupnik i bivši potpredsjednik Vlade Božo Petrov te bivši ministri Slaven Dobrović i Tomislav Panenić, a sve s ciljem rasvjetljavanja problematike upravljanja Inom.

- Upravo me nazvao predsjednik Zoran Milanović rekavši da zbog svojih obaveza i institucije koju mora čuvati neće doći na sjednicu Antikorupcijskog vijeća. Imam potvrdu Bože Petrova, bivšeg potpredsjednika Vlade, bivših ministara Dobrovića i Panenića, da će oni doći. Nadam se da će Hrvoje Zekanović biti zadovoljan jer je on i inicirao njihova saslušanja, čime je potvrdio kako su ova saslušanja legalna. On bi saslušavao samo ono što njemu odgovara, no kako sam ja na saslušanje priveo predsjednika svoje stranke i dva bivša ministra, onda Zekanovića molim da on, ako to može, na saslušanje privede premijera Andreja Plenkovića. Imao sam kontakte i s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor, no još nemam potvrdu njenog dolaska - kazao je na današnjoj konferenciji za medije

Predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja (Most) dodavši kako je moguće da Milanović ne dolazi i zbog prijašnjeg sukoda sa Zekanovićem zbog priče o Zekanovićevoj šetnji po Pontavčaku i pronalaženju vrećice s bijelih prahom. Moguće je da Milanović čuva instituciju predsjednika, reče Grmoja.

Potom je nastavio kako je ta sjednica prvenstveno bila želja jednog od članova Vijeća kojeg je HDZ imenovao u to tijelo nakon što se sa saslušanjima već bilo krenulo, a pritom je mislio na Zekanovića.

- I to želimo odraditi kako se ne bi mislio da se na Antikorupcijskom vijeću bilo koga štiti. Svi će moći postaviti pitanja vezano uz arbitraže, a tjedan ili dva nakon ove sjendice imat ćemo još jednu sjednicu sa zviždačima iz Ine kada ćemo tražiti odgovore na pitanja samog gašenja sisačke rafinerije, epske krađe u Ini i svega što se u Ini događalo proteklih godina. Sjednice Vijeća na ovu temu trajat će dok god imamo ljudi koji su relevatni i mogu nešto reći. Da imam snažniji instrument od Vijeća ova bi saslušanja bila još bolja, no ne mogu nikoga privesti na Antikorupcijsko vijeće. Kada vas zove istražno povjerenstvo, onda se morate odazvati, nema isprike. Ali vladajući ne žele osnovati saborsko istražno povjerenstvo pa idemo s ovim nešto slabijim alatom kao što je Antikorupcijsko vijeće - rekao je Grmoja.

Upitan što kaže na jutrošnje informacije da su u Splitu počela uhićenja vezana uz jahtu ruskog oligarha koja je nestala iz marine na Murteru i kako se država snašla u cijeloj toj priči, Grmoja je uzvratio:

- Jasno je, imamo ministra Olega Butkovića i vladajuće koji nas iz oporbe optužuju da smo ruski igrači, a istovremeno njima ruski trgovci oružjem dolaze u Zrakoplovno-tehnički centar i nestaju im jahte ruskih oligarha. To nije moglo proći bez znanja nekoga u sustavu. Stoga očekujem da se odgovorni kazne, ali u tome postoji i neka politička odgovornost.

Novinare je potom zanimalo kako komentira najnovije medijske napise o nekadašnjim Whatsapp porukama koje su razmjenjivale Josipa Rimac i Gabrijela Žalac, a u kojima se spominje "AP".

- Je li to kiropraktičar Anto Pavlović ili je to Andrej Plenković? Ako je to Andrej Plenklović, a svi znamo da jest, zašto onda taj čovjek nije pozvan na obavijesni razgovor? Mislim da je to pravo pitanje. Dakle, zašto premijer nije pozvan na obavijesni razgovor jer su u tim porukama jasno govori da se išlo prema njemu oko rješavanja tih problema - uzvratio je Grmoja.

Kako je kojih pola sata prije čelnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček novinarima kazao kako je Suverenistima prirodni partner za iduće parlamentarne izbore upravo Most, Grmoja je, govoreći je li se o nekim mogućim kolacijima već razgovaralo, otkrio i to da Most ozbiljno kreće s pripremama za te izbore.

- Evo, mogu eksluzivno reći da će Most u ponedjeljak u Novinarskom domu predstaviti svoju programsku deklaraciju i proslaviti deset godina svoga postojanja. Nijedna politička opcija izvan HDZ-a i SDP-a nije uspjela toliko dugo biti etablirana politička snaga na političkoj sceni i usto samostalno izlaziti na izbore. Ne govorim o HSLS-u ili HSS-u koji se uvijek nekome prikrpaju, nego o političkoj stranci koja je svaki put na izbore izašla sama i ostvarila značajan uspjeh. U ponedjeljak ćemo predstaviti i jasno definirati svoje vrijednosti jer nema politike, posebno nacionalne politike, bez vrijednosti. Jasno ćemo reći kojim ćemo se temama baviti u idućem razdoblju. Usto, kroz idućih šest mjeseci namjeravamo predstaviti kandidata za premijera, a onda ćemo vidjeti s kojim manjim strankama možemo ostvariti nekakve političke saveze po izbornim jedinicama. S obzirom na kvalitetu naših kandidata, uvjeren sam da će naš kandidat za premijera, a samim time i politički savez te blok koji ćemo okupiti, biti najsnažnija alternativa Andreju Plenkoviću i HDZ-u jer vidimo da se ova nesposobna ljevica potpuno prosula u Zagrebu. I ne samo to, na svim ključnim pitanjima držali su ljestve HDZ-u, od epidemioloških mjera do uvođenja eura - reče Grmoja.

Upitan ima li on ambicija za tu premijersku funkciju obznanio je kako je on jedan od kandidata o kojem se u Mostu razmišlja.

- Mislim da ljudi koji gledaju samo svoje osobne ambcije ne mogu ništa dobro donijeti ovoj zemlji. Stranka i ja ćemo gledati tko je najbolji kandidat koji može napraviti najbolji rezultat. Ako to budem ja, prihvatit ću tu odgovornost. Razmišlja se o Boži Petrovu, Mariji Selak Raspudić, Nini Raspudiću i meni. Iako imamo još nekih kandidata koji bi tu funkciju mogli obavljati puno bolje od Andreja Plenkovića, poput kolege Zvonimira Troskota koji je financijski stručnjak - otkrio je Grmoja.

Na kraju se osvrnuo i na današnji dan sjećanja na Holokaust, istovremeno odgovorivši misli li da je pitanje pozdrava "za dom spremni" dobro riješeno.

- Taj strašan zločin nikada se ne smije zaboraviti. To što je pretrpio židovski narod, ne ponovilo se nikada ni židovskom ni ijednom drugom narodu na svijetu. Što se tiče pozdrava "za dom spremni", ovdje ga ne možemo promatrati samo kroz taj kontekst, nego i kroz ono što se događalo u Domovinskom ratu. Sjetite se kako su do prije dvije-tri godine Domagoj Vida i Ognjen Vukojević bili kažnjeni jer su vikali "Slava Ukrajini", samo zato što se taj pozdrav gledao kroz prizmu Drugog svjetskog rata. A danas se uzvik "Slava Ukrajini" skandira u američkom Kongresu, u Hrvatskom saboru i njemačkom Bundestagu. Znači, moramo cijeniti što su napravili naši branitelji i HOS-ovci u Domovinskom ratu i ne gledati taj pozdrav samo kroz prizmu Drugog svjetskog rata. Nisam za zabrane, ali slažem se da možemo domovinu pozdravljati i voljeti i drugim pozdravima od toga. A kada su nekakve komemoracije i obilježavanja vezana uz Domovinski rat to svakako ne bih zabranjivao jer su ti ljudi previše dali za ovu zemlju da bismo to sad zaboravili - kazao je Grmoja.