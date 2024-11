Grmoja o Bulju: Obraća se istim biračima kao i Trump, ali nije kao on u smislu ljubavnih afera

Nikola Grmoja (Most) gostovao je ovog četvrtka na N1, pa u svjetlu najnovijih događaja prokomentirao i pobjedu Donalda Trumpa na američkim izborima. Kako je kazao, on za njega ''nije idealan kandidat, ali se pokazao otpornim što mu je donijelo uspjeh''. Grmoja je ipak istaknuo kako i sam Most dijeli vrijednosti s Trupom, pa za Mostovog kandidata za predsjednika Miru Bulja rekao da se obraća istim biračima.

- Ja mislim da je vrijeme za jednog kandidata iz naroda, ali čovjeka kojeg jako podcjenjuju. Jedini gradonačelnik koji ima konkretne demografske rezultate je Miro Bulj. Prvi put nakon 30 godina u Sinju imate demografski rast, rast zaposlenosti, a znate zašto? Zato što radi ono što Trump sada obećava. Niži porezi, ljudima rastu plaće, ljudi se počinju doseljavati, besplatni su vrtići i to dovodi do preporoda. Mi upravo kroz kandidaturu Mire Bulja želimo poslati poruku: Ima nade, može se - objasnio je Grmoja. Upitan može li se Bulja nazvati ''hrvatskim Donaldom Trumpom'', Grmoja je poručio: ''Miro Bulj se obraća tim biračima, ali nije Donald Trump u smislu ljubavnih afera ili neplaćanja poreza''.

Što se tiče misije vojne pomoći NSATU, koja je odlukom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića stavljena na čekanje dok se ''ne razjasne sve nedoumice'', Grmoja je poručio kako Most ne planira mijenjati svoj stav. Vlada je, inače, na sjednicu Odbora za obranu pozvala i zamjenika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea, no oporba se na njoj nije pojavila.

- Nemamo što mijenjati mišljenje, ovdje se radi o čistom političkom stavu. Jasno je da Hrvatska već pomaže Ukrajini, da je NATO već na nekakav način involviran u ovaj sukob. Ovdje je samo pitanje gdje ćete povući granicu da se ne uđe dublje u sami sukob. Ovdje je sasvim jasno da će neki hrvatski časnici sigurno biti na teritoriju Ukrajine... Mi smo nepromijenjenog stava i ne mislimo ga mijenjati", rekao je Grmoja dodavši kako bi bilo dobro pitati vladajuće "hoće li uopće biti glasanja o ovoj misiji s obzirom na pobjedu Donalda Trumpa. Oni su sada pogubljeni jer su držali jednu liniju, a tako je to kada nemate svoj politički stav, nego vam ga netko izvana pokušava kreirati. Hoće li sada promijeniti svoj stav? - upitao je Grmoja.

