Grmoja kritizirao dio otvorenja OI-a: 'Naš premijer je tu paradu nazvao impresivnim programom'

Organizatori Olimpijskih igara optuženi su za ismijavanje kršćanstva, nakon što je mnoge razbjesnio jedan aspekt četverosatne ceremonije u Parizu u petak, 26. srpnja. Naime, brojni korisnici društvenih mreža reagirali su na pokušaj repliciranja "Posljednje večere" u izvedbi "drag kraljica". Među kritičarima se našao i Nikola Grmoja, zastupnik Mosta.

Grmoja je u subotu na svom Facebook profilu poručio kako vrijeme za spas naše civilizacije ubrzano curi te dio programa u Parizu nazvao "nakaradnim prikazom". Istaknuo je i kako "rodni studiji promoviraju queer teoriju" te pozvao na čuvanje obitelji. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Ako nekome nakon jučerašnje parade dekadencije nije jasno zašto treba ustati protiv queer i rodne ideologije, trebalo bi mu postati jasno jer vrijeme za spas naše civilizacije nam ubrzano curi. Inače, naš premijer je tu paradu nazvao impresivnim programom. Nemojmo se zavaravati s onim „neće to kod nas“! Već je to kod nas! Pa rodni studiji promoviraju queer teoriju. Ovaj nakaradni prikaz upravo je to. Najprezentniji prikaz queer i woke propagande. Cilj je uništiti brak, obitelj i u konačnici čovjeka kako bi nastupilo OVO na slici. Razdoblje bespolnosti.

Zamislite kako će tek onda moćnicima i korporacijama biti lako manipulirati s čovjekom. To i žele, samo idealnog potrošača, konzumenta, bez ikakvog korijenja, bez vrijednosti, bez vertikale. Ostanimo vjerni svojim instinktima i zdravom razumu kako nam ovakve za želudac teško probabljive prikaze ne bi pokušali podvaliti pod „ljudska prava“ ili „zaštitu ugrožene manjine“. Vratimo se zdravom razumu i čuvajmo naše obitelji! - poručio je u subotu Nikola Grmoja.