Grmljavinsko nevrijeme prekida toplinski val, upozorenje dignuto na narančastu razinu: 'U tri regije bit će opasno'

Građani diljem Hrvatske danima iščekuju kraj toplinskog vala u kojemu se nalazimo, a kako se čini, moglo bi ga prekinuti nevrijeme, zbog kojeg je DHMZ oglasio meteoalarm za nekoliko regija. Za petak je za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju upaljen narančasti, što označava opasno vrijeme.

"Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom", upozorava se stanovnike triju navedenih regija, dok je za ostatak Hrvatske upaljen alarm zbog visokih temperatura. U Dalmaciji je, kao i prethodnih dana, na snazi crveno upozorenje. Iznova je najtoplije u kninskoj regiji, gdje termometar danas pokazuje i 37 stupnjeva Celzijevih.

"Pretežno sunčano, vruće i ne posve stabilno. Uz lokalno jak razvoj oblaka u unutrašnjosti su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, pod Velebitom i jaka, poslijepodne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C, u Dalmaciji mjestimice malo viša", prognoza je DHMZ-a za petak.

Što se tiče subote, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s jačom kišom te lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti i izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, drugdje duž obale sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na obali i otocima između 24 i 28 °C. Najviša dnevna na kopnu uglavnom od 24 do 29, na Jadranu između 31 na sjeveru do 36 °C mjestimice na jugu.

Da stiže kraj toplinskog vala, ranije je potvrdio i Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a, koji je najavio promjenu vremena u noći s petka na subotu. "U ostatku sljedećeg tjedna bit ćemo s temperaturama ispod 30 stupnjeva. Možemo reći da ovaj drugi toplinski val ovog ljeta ide svome kraju", poručio je.

Prijeti li nam tuča? "Evo u petak je 19. srpnja, točno godinu dana nakon velike oluje koja je u Zagrebu napravila velike štete. DHMZ za petak ima upozorenja za potencijalno opasne vremenske uvjete. Očekujemo u noći određenu vjerojatnost kiše i jakog vjetra. Zasad to nije neka kategorija opasnog i izuzetno opasnog", kazao je, otkrivši gdje se očekuju tuča i oluja. "U kontinentalnim dijelovima, i dalje vrijede upozorenja u većem dijelu naših regija vezano za toplinska naprezanja, ono se spušta na nisku razinu tek od nedjelje, ali u petak valja obratiti pažnju i na nevrijeme."

