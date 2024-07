'Bilo je i prije ovako vruće': Jeste li sigurni da je? Pogledajte ovaj graf, podaci su šokantni

Udruga CROMETEO objavila je analizu ljeta u Splitu u posljednjih 70 godina, temeljenu na službenim podacima koje su svih ovih godina prikupljali za to obrazovani stručnjaci DHMZ-a na meteorološkoj postaji na Marjanu. A podaci su - šokantni.

U posljednjoj dekadi broj vrlo vrućih dana u gradu pod Marjanom (>35 C) porastao je za nevjerojatnih 450 %, kako piše Slobodna Dalmacija. Najmanje vrućih dana Splićanke i Splićani osjetili su od 1961. do 1970. te od 1981. do 1990., samo 14 dana, dok je od 2011. do 2021. zabilježeno čak 90 dana s temperaturom zraka iznad 35 Celzijeva stupnja.

Foto: DHMZ i CROMETEO

Osjetan je u Splitu i porast vrućih dana (>30 C) u posljednjoj dekadi na gotovo 700 takvih dana, za usporedbu s razdobljem 1971. - 1980., kada je takvih dana bilo tek nešto više od 300.

Foto: DHMZ i CROMETEO

Jednako šokantni su podaci i za broj toplih noći noći (>20 C) u gradu svetog Duje. Split je tako u posljednjoj dekadi prešao brojku od 1000, dok je u razdoblju od 1971. do 1980. takvih noći bilo samo 500-tinjak, od čega, zasigurno, malo koja iznad 30 C (vruća), a takve su u Splitu posljednjih godina sve češće.

Foto: DHMZ i CROMETEO

Napomenimo, riječ je o službenim podacima DHMZ-a, a njih je na svom službenom profilu podijelila udruga CROMETEO koja okuplja zaljubljenike u meteorologiju iz cijele Europe.

