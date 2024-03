Grbin zove na pregovore, sastanak sutra na Iblerovom

Kako će točno izgledati lijeva koalicija predvođena SDP-om, trebalo bi biti poznato do 16. ožujka. Za tada je sazvana sjednica Glavnog odbora SDP-a na kojoj bi se trebalo i "amenovati" sve dogovore o novom savezu koji Peđa Grbin do tada planira oformiti.

Sami gdje je dobro

U ovom trenutku SDP mora odlučiti hoće li pristati na točkastu koaliciju s Možemo, odnosno na zajednički izlazak na izbore u svega četiri izborne jedinice – četvrtoj, petoj, sedmoj i devetoj, u kojima Možemo ne stoji dobro. U preostalih šest izbornih jedinica, u kojima Možemo ima kakvu-takvu infrastrukturu i u kojima realno stoji jako dobro (poput tri zagrebačke) ili prolazi izborni prag, oni bi sami. Isto tako, SDP do Glavnog odbora mora odlučiti što sa svim ostalim strankama na ljevici i centru koje mu se nude i koga od njih točno vidi u predizbornom savezu. A tu bi situacija trebala biti jasnija nakon utorka s obzirom na to da se tog dana na Iblerovu trgu očekuje sastanak sa svim strankama koje su sudjelovale u zajedničkom prosvjedu na Markovu trgu, osim Možemo i Socijaldemokrata, koji im nisu prihvatljivi. Kako kažu naši izvori, na Iblerov trg dolazi pet liberalnih opcija – Fokus, IDS, PGS i Reformisti, koji su potpisali predizbornu koaliciju, i to zajedno sa strankom Centar, koju predvodi Ivica Puljak, a koji će, ne postignu li dogovor s Grbinom, vjerojatno na izbore zajedno.

Na Iblerov dolaze i Radnička fronta, Dalija Orešković i Anka Mrak Taritaš, a navodno i HSS, iako formalno još uvijek nisu razvrgnuli predizbornu koaliciju koju su potpisali sa Socijaldemokratima, ali što bi se vrlo brzo moglo dogoditi. Naime, neki iz vrha SDP-a ne kriju da im je Krešo Beljak dobrodošao partner, a i on sam dao je naslutiti da je spreman napustiti koaliciju sa Socijaldemokratima u slučaju da ga žele u SDP-u.

Pucaju savezi

Isto tako, otprije nekoliko dana HSS više nije dio većine s HDZ-om u Skupštini Zagrebačke županije, u kojoj ima četiri zastupnika, a što su neki iščitali i kao ultimatum SDP-a, jer su do mandata na prošlim lokalnim izborima i došli na listi sa SDP-om, da bi na kraju podržali HDZ, ali i kao nužan korak ako se u predizbornom savezu protiv HDZ-a računa na Fokus. Jer nije tajna da su iz Fokusa HSS-su često nabijali na nos da su se "prodali HDZ-u".

Što će u konačnici SDP i Grbin odlučiti i tko će točno činiti novi predizborni savez, u ovom se trenutku može samo nagađati. Neki iz vodstva SDP-a s kojima smo razgovarali uvjeravaju da će Grbin u konačnici pristati na točkastu koaliciju iz pragmatičnih razloga, jer bi im ona, kažu, donijela četiri mandata koja bi podijelili, a to automatski znači i četiri mandata HDZ-u manje. Istina, mnogi u vrhu SDP-a tu ponudu Možemo smatraju ponižavajućom i misle da njome pokazuje da su bitniji sami sebi nego što ih realno zanima pobjeda nad HDZ-om te se pitaju kako je moguće imati sinergijski učinak u četiri izborne jedinice, a ne imati u svih deset. Što se pak tiče ostalih stranaka s kojima će pregovarati u utorak, kažu da ima još dosta nedoumica te da će puno toga ovisiti o njihovim apetitima i međusobnim odnosima.

