Gradonačelnik Požege ucjenom dobio 2000 kuna mjesečno

Požeški gradonačelnik Darko Puljašić optužen je da je bivšem članu HDZ-a, Igoru Krizmaniću, isplaćivao 2000 kuna mjesečno nakon što je izgubio poziciju zamjenika.

Ovo su za Telegram potvrdili Ivan Albreht, član Gradskog odbora HDZ-a Požege, još jedan član Gradskog odbora, koji je želio ostati neimenovan, te visokopozicionirani član HDZ-a.

Krizmanić je izlaskom iz HDZ-a prestao biti zamjenik i zamijenio ga je Dragan Borevac.

Isto tako znamo da je tražio 3600 kuna, svoju izvornu naknadu, no dozvoljeno mu je samo 2000.

“Nemam pojma o tome, vjerujte mi. Ja sam mislio da me zovete zbog one stare teme iz ožujka [optužbi za nasilje u obitelji], a ovo za što me pitate prva mi je informacija. Ne želim to komentirati jer nema pojma ni o čemu. Mislio sam da me zovete zbog onoga što su me u ožujku razvlačili na pravdi Boga” rekao je u telefonskom razgovoru s Telegramom.

Navodno se požeški HDZ podijelio na dvije strane- dio koji podržava Puljašića i dio koji se žele odvojiti od njega. Dobro je poznato da novac u lokalnim strankama nestaje i završava u džepovima raznih lokalnih čelnika no ovo je prvi put da se spominje konkretan iznos.