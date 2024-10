Gotovo 250 gostiju uživalo u 12 kilometara dugoj šetnji, guštajuči u jelima od plave ribe i vinima Kvarnera

Ukoliko vam se ikada pruži prilika da budete dio neke manifestacije koja u svom nazivu ima 'wine&walk' i ako imate dobru ekipu s kojom vam je ugodno provoditi slobodno vrijeme, svakako se uključite. U kojem god dijelu Hrvatske, od Slavonije, Istre, Vivodine, pa do Crikvenice. Ne poznajem osobu koja se sa takvog izleta vratila, a da nije napunila baterije, nasmijala se do suza, pjevala, čak i plesala, uživala u sjajnim vinima, jela autohtona jela kraja u kojemu je bila, upoznala hrpu novih ljudi – uglavnom, uživala punim plućima u tom danu.

Tako je bilo i nama na prvom 'Crikvenica Food & Wine Walk' događaju koji je Turistička zajednice Crkvenice s parterima organizirala u sklopu 12. po redu manifestacije Mjesec plave ribe. Cilj ove manifestacije je popularizirati ovu zdravu i ukusnu namirnicu neizmjerno važnu za cijelo crikveničko područje. Kako nam je tijekom šetnje rekla Marijana Biondić, direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice, plava je riba othranila generacije i obitelji u malim ribarskim selima duž rivijere po kojoj smo šetali i uživali tijekom manifestacije i gdje je i danas plava riba nezaobilazna hrana na obiteljskom stolu.

Iako je to bila prva manifestacija koja je organizirana i sklopu Mjeseca plave ribe, 'Crikvenica Food &Wine Walk' svakako može postati tradicija, jer je prva šetnja u kratkom roku popunila svoje kapacitete. Gosti su došli, osim sa Kvarnera i iz Rijeke, Zagreba i okolice, Dalmacije, dakle doista od svuda; bilo je tu ljudi raznih zanimanja i profesija i svi su došli s istim ciljem – uživati u prekrasnoj prirodi, lokalnoj hrani i vinu, ugodnom društvu. Bez obzira na to jeste li u kondiciji ili niste, šetnja duga 12 kilometara od Jadranova do Selca neće vam predstavljati problem – duž trase zastajete kako biste čuli nešto o tradiciji, povijesnim lokalitetima, kako biste se fotografirali, te uživali u ponudi osam odličnih ugostitelja s Rivijere Crikvenica koji su pripremili specijalitete od plave ribe. Druženje je počelo na prekrasnoj plaži Grabrova u Jadranovom gdje je okrijepa započela kušanjem pjenušaca, a odmah potom zastalo se u obližnjoj Konobi Feral gdje smo kušali paštetu od tune. Domaćini su nam bili i restorani Terraca i Domino u Dramlju, Burin i Balustrada u Crikvenici te Marina, Ulika i Tunar u Selcu. Jele su se rupice na brusketi s ružmarinom, salata s tri vrste tune i ječmom u košarici od tijesta, zatim gratinirana skuša s palentom i šalšom,šurlice u mediteranskom umaku sa slanim inćunima, torilja od marinirane jadranske tune, te na kraju odlična Frankopanska torta. Iznenađenje je bila jedna okrijepa sa sendvičem od pršuta! Kušala su se lokalna, ali i slavonska vina, a predstavili su se vinari OPG Ružić, Vinarija Kapić, Plovanić vina, Vinska kuća Pavlomir, Vinarija Gospoja, PZ Vrbnik, Katunar Estate Winery, Kuća vina Ivan Katunar, Vinarija Šipun, Vinarija Nada te PZ Dolčin, Zlatno brdo, Griffin, Kocijan, Florijanović, Tomaz, Skaramuča, kao i vinski domaćini Grand Village Estate Winery iz Selca te Udruga vinara, vinogradara i maslinara iz Crikvenice Sveta Lucija.

Foto: TZ Crikvenica

Krajolik kojim ste 'putovali' na 12 kilometara dugoj ruti je doista jedinstven; od prekrasne obale, preko šumskog terena do divnih plaža. Prošli smo mimo Kućice od ribari, doznali od vodića zašto je Jadranovo dobilo to ime i kada, a nakon šetnje kroz šumski teren, došli smo do arheološkog nalazišta Lokvišće gdje su Rimljani u gotovo zatvorenoj uvali do koje se može samo brodom, napravili prekrasnu vilu! Hod smo nastavili Stazom valova; jedinstvenom šetnicom uz obali s pogledom na otok Krk, na čisto more, netaknutu prirodu. Na tom je putu bilo nekoliko odličnih lokacija za fotografiranje. Dio puta kroz sam centar Crikvenice vozio nas je turistički vlakić, a nastavili smo atraktivnom dionicom Šetnicom zdravlja do Selca, gdje je bio cilj. U svakom restoranu dočekala nas je glazba, lokalni izvođači potrudili su se da dojam ovog jednodnevnog gastro izleta bude još bolji.

Zadovoljni smo odazivom gostiju, rutom od Jadranova do Selca hodalo je otprilike 250 gostiju i uživalo u gastronomiji ovoga kraja, u odličnim jelima od plave rive uz vrhunska vina iz čitave Hrvatske s naglaskom na naša kvarnerska. Jako mi je drago što sam vidjela da

su naši gosti uživali, da su se opustili i prepustili svemu što smo im na tom putu pripremili, to znači da smo cilj ispunili. Tim više sam sretnija što mi je puno gostiju reklo da će nam doći i iduće godine i povesti prijatelje. To je odlično; svi ste dobrodošli – kazala nam je Marijana Biondić,direktorica TZ Grada Crikvenica i dodala je da je cilj čitave manifestacije Mjesec plave ribe, pa tako i Crikvenica Food &Wine Walk, promovirati lokalnu namirnicu, uvesti je u restorane i produžiti sezonu. Tijekom tih mjesec dana svi uključeni restorani imaju posebne jelovnike od plave ribe.