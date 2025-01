Gomila reakcija stigla iz Njemačke na Muskov pozdrav: 'Ovo je opasnost za cijeli slobodni svijet'

Brojne reakcije uslijedile su nakon kontroverznog pozdrava koji je Elon Musk, multimilijarder i sada bliski suradnik Donalda Trumpa, izveo na skupu uoči inauguracije. Tijekom svog govora Musk je izveo pokret rukom koji poprilično sliči pozdravu kojeg su nacisti koristili u vrijeme Adolfa Hitlera, što je izazvalo bijes među brojnima, a naposljetku su se javili i sami Nijemci. U prvom redu, među brojnima, bio je i Michel Friedman, njemačko-francuski publicist čiji su članovi obitelji stradali u Holokaustu, a koji je nakon rata djelovao i kao zamjenik Centralnog vijeća za Židove u Njemačkoj. On je ovaj potez nazvao čistom sramotom, dodavši za njemački Tagesspiel kako je ovaj potez pokazao da je slobodan svijet ''došao do opasne točke''.

- Pomislio sam u sebi, rušenje tabua dolazi do točke koja je opasna za cijeli slobodni svijet. Brutalizacija, dehumanizacija, Auschwitz, sve je to Hitler. Masovni ubojica, ratni huškač, osoba za koju su ljudi bili samo brojevi – poštena igra, nije vrijedna spomena - kazao je Friedman, smatrajući kako je Musk nedvosmisleno izveo nacistički pozdrav na bini. Musk se na toj pozornici prvo zahvalio Trumpovim biračima prije nego što je desnu ruku stavio na srce, a potom je ispružio te rekao: ''Moje srce ide vama''. Na kritike je brze odgovorio na svom profilu na X-u kojeg posjeduje, demantirajući da se radilo o tome.

Grandson of Nazi party members, Elon Musk, throwing up Nazi salutes at the US presidential inauguration while the crowd of Republicans go wild with applause and cheers. pic.twitter.com/S1rX9rX8E3