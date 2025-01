Trump zbog fentanila najavio uvođenje carina Kini već od veljače

Donald Trump izjavio je da razmatra uvođenje carine od 10% na uvoz robe proizvedene u Kini već od 1. veljače. U izjavama za novinare u Bijeloj kući ranije, opravdao je ovu mjeru tvrdeći da Kina šalje fentanil – opioid koji pogoršava krizu s drogama širom svijeta – u SAD, preko Meksika i Kanade.

Ovo je uslijedilo nakon Trumpovih prijetnji da će uvesti poreze na uvoz od 25% za Meksiko i Kanadu, optužujući ih za dopuštanje ulaska nedokumentiranih migranata i droga u Ameriku. Iako nije izričito spomenuo SAD, kineski potpredsjednik vlade izjavio je u utorak da njegova zemlja traži rješenje u kojem obje strane dobivaju ("win-win") kako bi smirila trgovinske tenzije te da želi povećati svoj uvoz, piše BBC.

Sveobuhvatne carine bile su ključan dio Trumpovog izbornog obećanja, a on je inzistirao da će one pomoći američkom gospodarstvu. Međutim, analitičari tvrde da će vjerojatno dovesti do viših cijena za Amerikance i problema za tvrtke koje će biti pogođene stranom odmazdom.