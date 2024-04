Godišnja inflacija eurozone pala na 2,4 posto, Hrvatska je s 4,9 posto u vrhu

PRIMJER IZ 2015. GODINE

Već smo imali premijera koji nije bio na izborima, Plenković je bio protiv njegovog rušenja

Dobra i pristojna politička praksa doista podrazumijeva da premijer sudjeluje u izbornom procesu iako nema zakona koji to i propisuje. To je bila i tradicija i svi su se toga i držali do 2015. godine kada je HDZ-u bilo normalno za premijer dovesti Tihomira Oreškovića koji ne da nije bio na parlamentarnim izborima nego ga nikad nitko iz stranke za vrijeme cijele kampanje nije niti spomenuo