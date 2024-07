Glavni krivac za IT kvar: Ovo nije sigurnosni problem niti je kibernetički napad

Softverska tvrtka za kibernetičku sigurnost Crowdstrike, za koju je više kompanija, ali i institucija uperilo prst kao glavnog krivca za IT kvar koji je pogodio brojne kompanije diljem svijeta, uključujući banke, aviokompanije, medije, transportacijske firme, ali i sektor zdravstva, objavio je kako su pronašli problem, izolirali ga i rade na rješenju istog.

"Crowdstrike aktivno radi s klijentima na koje utječe greška pronađena u jednom ažuriranju sadržaja za Windows. Mac i Linux nisu pogođeni. Ovo nije sigurnosni incident niti kibernetički napad. Problem je identificiran, izoliran i popravak je implementiran. Kupce upućujemo na portal za podršku za najnovija ažuriranja i nastavit ćemo pružati potpuna i kontinuirana ažuriranja na našoj web stranici. Nadalje preporučujemo organizacijama da osiguraju komunikaciju s predstavnicima CrowdStrikea putem službenih kanala. Naš tim je u potpunosti mobiliziran kako bi osigurao sigurnost i stabilnost CrowdStrike klijenata.", stoji u priopćenju izvršnog direktora Crowdstrikea Georgea Kurtza.

Microsoft je izvijestio kako će uskoro imati rješenje za Windows, ali su istaknuli kako je treća strana kriva za IT kvar diljem svijeta jer je do toga došlo nakon što su oni napravili update svojeg softvera. Naime, mnogi su smatrali kako je upravo Microsoft kriv za kvar jer računala na kojima je bio Windows nisu radila.m

"Svjesni smo problema koji pogađa Windows uređaje zbog ažuriranja softverske platforme treće strane. Očekujemo da će uskoro doći do rješenja", navedeno je u priopćenju."Svjesni smo problema koji utječu na klijente. Svjesni smo utjecaja koji to može imati na klijente i radimo na vraćanju usluga za one koji još uvijek imaju smetnje što je prije moguće", dodatno je objasnio glasnogovornik.

Greška u sustavu onesposobila je zračni promet, medije i ostale djelatnosti diljem svijeta