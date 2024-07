Potencijalni HDZ-ov 'adut' za predsjedničke izbore: 'Ne vidim se na Pantovčaku'

Predsjednik Matice hrvatske i književnik Miro Gavran, koji se u medijima navodi među imenima koje bi HDZ mogao istaknuti kao svog predsjedničkog kandidata, kazao je u srijedu da se ne vidi na Pantovčaku i da je ispunjen radom u Matici i pisanjem, ali i dodaje – ako se zasiti toga, razmislit će. “Ne vidim se na Pantovčaku. Nadam se da neću biti kandidat. U ovom trenutku se bavim jedino Maticom Hrvatskom i svojim pisanjem. Jako puno prijedloga dolazi, ljudi osjećaju da možda ono što sam radio u Matici hrvatskoj može biti zanimljivo, ali time se doista nisam bavio niti razgovarao”, odgovorio je Gavran novinarima na pitanje vidi li se na Pantovčaku nakon svečanosti otkrivanja spomen-ploče u povodu donošenja Zakona o hrvatskom jeziku.

Negirao je da je od HDZ-a dobio prijedlog da bude njihov predsjednički kandidat, dodavši da je u zadnjih 25 godina dobio prijedlog da se politički angažira od sedam ili osam stranka. "Mnogi ljudi mi sugeriraju da se kandidiram, nakon što su krenule medijske špekulacije, ali ja moram zaista obaviti sve što imam u Matici. Ne vidim se u tome, zaista sam ispunjen ovim što radim kao predsjednik Matice hrvatske i kao književnik i nisam stigao razmišljati o tako nečemu”, kazao je.

Na pitanje hoće li razmisliti o mogućnosti predsjedničke kandidature, odgovorio je - "ako se zasitim Matice i pisanja, razmislit ću", kazavši da današnja svečanost otkrivanja spomen-ploče nije početak njegove predsjedničke kampanje. Saborski zastupnik HDZ-a Ivan Malenica izjavio je u Saboru da nema informaciju da njegova stranka razmatra Miru Gavrana kao svog predsjedničkog kandidata. Nemam tu informaciju, ali naravno da Gavran uživa visoki stupanj ugleda i poštovanja u javnosti, kazao je. Kada za to dođe vrijeme, HDZ će istaknuti svog kandidata za kojeg vjerujem da će i pobijediti na predsjedničkim izborima, poručio je Malenica.

Ivana Kekin (Možemo!) ustvrdila je da je "Gavran pokazao zavidno samopouzdanje u svom prvom osvrtu na tu temu". HDZ, dodala je, očito podržava Gavrana u mnogim njegovim akcijama, pa i u "ovoj današnjoj reprezentaciji nacionalnog kiča u Matici hrvatskoj" pa se, napominje, ne bi jako iznenadila da bude HDZ-ov kandidat.

Što se njezine stranke tiče, kazala je da imaju jako puno dobrih i kvalitetnih ljudi među kojima će do jeseni izabrati kandidata. "Kada kažem da nije isključeno da i ja budem kandidatkinja, to znači da sam spremna uhvatiti se u koštac ako bi do toga došlo. Naša stranka ne funkcionira na razini osobnih ambicija nego razmišljamo dugoročno što je najbolje za našu stranku i političku scenu i onda donosimo stratešku odluku tko će najbolje nositi tu utrku i onda potencijalno obavljati taj posao”, poručila je Kekin.

Dalija Orešković (DOSIP) smatra da HDZ neće imati dobrog protukandidata Zoranu Milanoviću jer, kaže, da ga ima i da ga može stvoriti, taj bi već osvanuo na javnoj sceni. "Jasno mi je da će HDZ pokušati 'pecati' i izvan svog uobičajenog bazena, ali mislim da ljudi koji imaju određeni intelekt mogu procijeniti stanje na političkoj sceni i isplati li im se uopće ulaziti u unaprijed izgubljene bitke i mislim da Miro Gavran neće nasjesti na takav trik”, ocijenila je.

