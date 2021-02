Fuchs naredio Buriloviću da se očituje o problemu zagrebačkog Sveučilišta

Luka Burilović, predsjednik Hrvatske Gospodarske komore više neće moći ignorirati situaciju na Zagrebačkom Sveučilištu.

Čitav niz dugogodišnjih afera, problematika u kojoj članovi Senata nemaju pravo raspravljati na sjednicama već samo glasovati na točke dnevnog reda, jer je to tako odlučio rektor Damir Boras, skandal zlostavljanja studentica na brojnim sastavnicima sveučilišta, način na koji se na brojnim fakultetima dolazi do koeficijenata i kako je moguće da na Sveučilištu rade i djeluju ljudi koji su odavna trebali biti u mirovini, ali nisu, jer su dobri prijatelji s rektorm Damirom Borasom - sve su to stvari o kojima će konačno morati progovoriti i Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu čiji je predsjednik upravo Luka Burilović.

Taj zahtjev u kojem se trebaju utvrditi činjenične i pravne okolnosti u aktualnim situacijama na Sveučilištu u Zagrebu, kao i zahtjev za poduzetim mjerama i odlukama, Buriloviću kao predsjedniku savjeta odaslao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Naime ministar po pitanju Sveučilišta ne može učiniti mnogo, ali prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju upravo Sveučilišni savjet brine o razvoju sveučilišta, kao što mora potvrditi sve strateške i razvojne odluke senata, sukladno statutu sveučilišta. Drugim riječima Boras bez Burilovića i Burilović bez Borasa ne bi mogli napraviti ništa.

Upravo Sveučilišni savjet može sazvati rektorski kolegij ili Senat i na dnevni red staviti pitanja poput zakonitosti djelovanja sveučilišnih tijela i sastavnica, zakonitosti odluka Senata, izvršavanje zadaća Sveučilišta....

A do sada se Burilović baš ne može pohvaliti aktivnostima poduzetim za poboljšanje uvjeta na Sveučilištu - štoviše njegova inertnost je i dovela do velikih posljedica po najveće Sveučilište u zemlji u kojem rektor uz projatelja koji puni 71 godinu sataža može činiti što ga volja!