Frontmen grupe Zadruga prisjetio se akcije kod Sunje: 'Iako slabo naoružani, prisilili smo protivnika na povlačenje'

Na današnji dan prije točno trideset godina, u 9:40 sati, na prvoj crti kod željezničke pruge u Sunji, ispod sela Petrinjci, ispisivala se jedna od manje poznatih, ali ključnih epizoda Domovinskog rata. Prisjetio ju se Krešimir Končevski, frontmen kultne punk rock grupe Zadruga, koji je tada bio među hrvatskim vojnicima na prvoj liniji. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju svojih bilješki iz ratnih dana, Končevski piše o šoku i neizvjesnosti koji su pratili regrutaciju u pričuvne gardijske brigade, bez ikakve prethodne obuke ili najave.

"Ovo je pisano na današnji dan prije 30 godina u 9:40 na prvoj crti kod željezničke pruge u Sunji ispod sela Petrinjci.

Samo par dana prije, bez najave, ljudi su odvojeni od svojih obitelji, domova, radnih mjesta… Teško je nekome tko to nije prošao zamisliti kakav je to psihički šok kad se odjednom nađeš u izglednoj pogibeljnoj situaciji bez ikakve pripreme. Mnogima ni puške nisu funkcionirale jer nismo bili obučeni rukovati novim, netom iz sanduka izvađenim, puškama marke Heckler.

Nismo mi tada došli nikog ubiti ili protjerati. Kao dio pričuvnih gardijskih brigada imali smo zadaću vratiti dio hrvatskog teritorija na području Sunja – Kostajnica – Dvor na Uni. A u stvari prava zadaća koju nam nitko tada nije rekao bila je odvratiti dio snaga vojske tkz. SAO Krajine od područja Petrinje kako bi 2. gardijskoj olakšali prodor" napisao je.

"Iako slabo naoružani, samo s pješačkim naoružanjem i jednim ispravnim minobacačem (prije pribavljeno naoružanje za našu brigadu najvjerojatnije je u međuvremenu završilo negdje u Hercegovini) svojim smo iznenadnim i odlučnim pokretom prisilili protivnika na povlačenje. Na našem području nije stradao ni jedan civil. Naši vojnici nisu zapalili ni jednu kuću ni otuđili bilo čiju imovinu. Sve civile koje smo zatekli popisali smo i prijavili u evidenciju civilnim vlastima, a u međuvremenu ih držali pod nadzorom radi njihove i naše sigurnosti. I dan danas bilo koji pripadnik 103. br. HV uzdignute glave može obići čitav teren koji smo vratili pod kontrolu RH bez ijedne mrlje. Nažalost to je područje danas većinom pusto i osiromašeno. Ali to je sramota onih koji su nakon briljantne vojne akcije obnašali vlast kako lokalnu tako i državnu. Nemojte nas nazivati ustašama jer mi to nismo bili, nemojte naše domoljublje testirati posjetom koncertu nekakvog pjevača jer nas to vrijeđa. Prihvatite da tada ta mladost nije nikud pobjegla nego je imala hrabrosti i svijesti da obavi onaj dio zadatka koji zahtijeva maksimalno odricanje. Glorificiranje vojnih parada isto kao njihovo omalovažavanje malo koga od nas zanima. S tim se ipak bave oni koji nisu trebali ili htjeli svoj doprinos izgradnji RH dati na konkretniji način" zaključuje.