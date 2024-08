Matić u intervjuu za Večernji: 'Jako me vrijeđa kad netko pita što si radio u ratu. Ja nikada to ne nabacujem na nos'

Predrag Fred Matić, dugogodišnji član SDP-a i bivši ministar branitelja, još je prije 9 godina dao intervju Večernjem listu. Oko pola godine prije parlamentarnih izbora, Matić je krajem lipnja 2015. progovorio o svom mandatu obilježenim žustrim prosvjedom skupine branitelja koja se to proljeće sukobila s policijom i zabarikadirala u crkvu sv. Marka.

Kao dobrovoljac Domovinskog rata koji je ukupno 9 mjeseci proveo zarobljen u srpskim logorima, Fred Matić otvorio je dušu i o svom iskustvu koje ga je obilježilo do kraja života, ali ucrtalo i put za njegovu političku karijeru.

Sjećate li se dana, trenutka kada ste uzeli pušku u ruke?

Kako da ne. Vrtim taj film, jer koliko god čovjek nastoji bježati od tog... U privatnom društvu, pa i moj posao je takav da ne možeš pobjeći od toga. Ja sam sva sjećanja stavio u knjigu koju sam pisao 2000. i 2001. godine i na taj način sam svoj “hardver” strašno rasteretio. Ljudima koji dođu kod mene u Ministarstvo savjetujem: slikajte, pišite, pišite pjesme, memoare. Pitaju me: pa tko će to čitati? Ma nema veze, možda jednog dana netko i bude, ali bitno je osloboditi um. Kad god me netko pita o ratnom putu, kažem: Moj ratni put za razliku od vašega – vidio sam milijun ratnih putova – napisan je na 400 stranica, a 99 posto hrvatskih branitelja ima ratni put od tri rečenice: Borio se za slobodnu Hrvatsku i bio je u životno ugrožavajućim situacijama. I zato me jako vrijeđa kad netko pita gdje si bio, što si radio u ratu. Ja nikada to ne nabacujem na nos. Uništavao sam tenkove i taj se dio pamti, ali svi isto tako pamte Šukerove golove. Međutim, bi li Šuker zabijao golove da nije bilo Bobana, Prosinečkog, Asanovića, pa čak i golmana Ladića? Pa nisam ja bio sam kao Rambo, oko mene su bili moji suborci, bez njih ne bih uopće bio u prilici uništavati tenkove.

Mnogi vam na dušu stavljaju krimen da vi niste dragovoljac, nego da ste bili mobilizirani. Što je istina, kada i kako ste stupili u rat?

Sve piše u knjizi. Kad sam je pisao, ja sam šestorici svojih prijatelja, suboraca i ljudi s kojima sam bio u logoru dao da pročitaju rukopis i rekao im da ćemo se opet naći za deset dana a da oni prekriže ama baš sve što misle ili znaju da nije točno. Ispalo je da ništa nije bio netočno, jedino smo diskutirali, primjerice, o tome da li se nešto dogodilo u ponedjeljak ili u srijedu, jer u ratu su dani isti... Sad ću vam nešto pokazati, to još nisam javno pokazao. Evo, ovo je potvrda koju je napisao moj zapovjednik Marko Filković, a istinitost izjave potpisao je Marko Babić. Tu piše da sam dragovoljac koji od 3. rujna nosi pušku, a još 15. lipnja prijavio sam se kod Merčepa.