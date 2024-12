Francuz koji je doveo 50 muškaraca da mu siluju suprugu proglašen krivim. Monstrum bez ikakve emocije slušao presudu

Vijeće od pet sudaca osudilo je Dominiquea Pelicota za teško silovanje Gisèle Pelicot . Osuđen je i za izradu i distribuciju njenih slika i fotografija.Također su ga smatra krivim za pokušaj teškog silovanja supruge jednog od suoptuženih, Jean-Pierrea Marechala, Cillie, te za izradu nedoličnih slika svoje kćeri Caroline i svojih snaha, Aurore i Celine. BBC izvještava da Dominique Pelicot nije pokazao nikakve emocije dok je sudac izgovarao presudu. Gisèle Dominique Pelicot (72) priznao je krivnju za optužbe tijekom tromjesečnog suđenja i ispričao se obitelji. Rekao je i da su svi stranci koje je pozivao u svoju kuću znali da njegova sada već bivša supruga nije svjesna što joj se događa.

Sud bi u četvrtak trebao odlučiti i je li 50 muškaraca koji su se odazvali na Pelicotove poziv i silovali njegovu suprugu krivi za te zločine. Danas je proglasilo krivom prvu skupinu od 20 od 50 suoptuženih u slučaju, odbacujući tvrdnje nekih od njih da su mislili da sudjeluju u seksualnoj igri ili da su vjerovali da je Gisele Pelicot dala svoj pristanak. Tužiteljica je tražila maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za Pelicota, koji je skoro desetljeće organizirao grupna silovanja svoje supruge dok je bila drogirana i nesvjesna. Pelicot je snimao ta silovanja i dijelio fotografije i videosnimke, a silovatelje je regrutirao putem interneta. Za suoptužene, njih 51, tužitelji su zatražili kazne od 10 do 18 godina zatvora.



Pelicot, koja je odbila suđenje iza zatvorenih vrata, postala je prepoznatljiva zbog svoje hrabrosti da javno progovori o seksualnom nasilju. Unatoč kritikama da bi suđenje moglo postati "spektakl", njezina odluka privukla je veliku pažnju. Suđenje su pratili brojni mediji, a Gisèle je inspirirala žene širom svijeta da progovore o svojim iskustvima.

Muškarci koji su dolazili u dom Pelicotovih čine šaroliku skupinu, bez očiglednih poveznica. Najmlađi ima 26 godina, a najstariji 74. Neki su roditelji, dok su drugi već poznati policiji. Među njima su bili medicinski tehničar, novinar, vojnik, poljoprivrednik, vozač kamiona i zatvorski čuvar. Prije izricanja presuda, optuženi za silovanje Gisèle Pelicot imali su priliku dati posljednje izjave. Polovica ih je izjavila da nemaju ništa dodati svojim svjedočenjima, dok je oko 15 njih zatražilo oprost od nje.

"Zaista sam podvrgao vaše tijelo silovanju", rekao je 51-godišnji Cedric G. "Ispričavam se, gospođo Pelicot, žao mi je i molim vas za oprost", rekao je 63-godišnji Romain V., jedan od četvorice muškaraca koji su, na poziv Dominiquea Pelicota, šest puta dolazili u njihov dom. Jerome V., 46-godišnjak koji je također dolazio šest puta, izjavio je da se neće žaliti na presudu, u znak poštovanja prema žrtvi. Njemu prijeti kazna od 16 godina.

Pelicot je supruzi u hranu stavljao zdrobljene tablete za spavanje i protiv anksioznosti. Nakon što bi ih pojela, ona bi gubila svijest, a on bi pozvao muškarce da je seksualno zlostavljaju. Gisèle Pelicot odlučila je odbaciti anonimnost i zahtijevati da suđenje onima koji su je zlostavljali bude javno. The Guardian piše da se očekuje da će Pelicot dobiti maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, dok većini muškaraca koji su je zlostavljali prijete kazne od 10 do 18 godina. Jednom prijeti kazna od četiri godine, a jedan je u bijegu i njemu će kazna biti izrečena u odsutnosti.

Suđenje je pokrenulo prosvjede diljem Francuske u znak potpore Gisele i potaknulo duhovno preispitivanje, uključujući raspravu o tome treba li ažurirati francuski zakon o silovanju, koji trenutačno ne spominje da bi seks trebao uključivati ​​pristanak. Gisele je zurila u svoje zlostavljače s čeličnom odlučnošću u prepunoj sudnici iz dana u dan, rugajući se svakoj tvrdnji da je možda bila voljni sudionik. “Odlučila sam da se neću sramiti, nisam učinila ništa loše”, posvjedočila je u listopadu.

>>> VIDEO Hrvati hrle u nabavu u susjednu zemlju