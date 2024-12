Danas presuda 'monstrumu' koji je drogirao suprugu, organizirao grupna silovanja i sve snimao

Kazneni sud u Avignonu danas donosi presudu za Dominiquea Pelicota i još 50-ak muškaraca optuženih za višegodišnja silovanja Gisele Pelicot, supruge prvooptuženoga, koja je svojom odlukom da suđenje bude otvoreno za javnost, kako bi skrenula pozornost na seksualne zločine prema ženama, postala ikona feminizma u cijelom svijetu. U studenome je tužiteljica zatražila maksimalnu 20-godišnju zatvorsku kaznu za Dominiquea Pelicota koji je skoro cijelo desetljeće organizirao grupna silovanja svoje supruge Gisele u stanju drogiranosti i bez svijesti. Pelicot je snimao silovanja te dijelio fotografije i video snimke iživljavanja nad svojom suprugom. Silovatelje je, prema vlastitom priznanju, regrutirao na internetu. Za suoptužene, njih 51, francuski su tužitelji zatražili kazne od 10 do 18 godina zatvora.

Sada 72-godišnjakinja, Gisele Pelicot je od samog početka odbijala suđenje iza zatvorenih vrata, suprotno savjetu tužiteljstva i odvjetnika obrane koji su htjeli izbjeći da se suđenje pretvori u "spektakl". Peliciot je odluku da suđenje bude otvoreno za javnost i da se time izloži obrazložila sljedećim riječima: - Neka sram promijeni stranu kako bi žene, žrtve silovanja, mogle reći: ako je gospođa Pelicot javno progovorila, to mogu i ja.

Slučaj je tom odlukom privukao veliku pažnju i prati ga 166 akreditiranih medijskih kuća, među njima 76 stranih. Društvene mreže su se zapalile, svi imaju mišljenje: političari, suci, intelektualci. Osim rasprava o pošasti seksualnog nasilja, debatira se i o namjernom drogiranju osoba bez njihovog znanja, poput stavljanja droge u piće, te pitanju pristanka na seksualni odnos. Kada je žrtva odlučila prestati biti Gisele P. i postati Gisele Pelicot, iz anonimnosti je izašlo i njezino troje djece te sedam unuka. Zbog svoje hrabrosti Gisele Pelicot uživa status muze feminizma, no, kako kaže: 'iako je vanjština čvrsta, iznutra sam ruina'.

Javnost joj se divi, svakodnevno prima cvijeće, američki joj tisak zbog sunčanih naočala i bob frizure tepa da sliči modnoj ikoni Anni Wintour, Der Spiegel je priču o njoj objavio pod naslovom "Heroina za žene u cijelom svijetu", a slični naslovi krase tekstove The New York Timesa i ostalih svjetskih novina. BBC ju je već uvrstio među 100 najutjecajnijih žena na svijetu. Ona sve to diskretno, uz jedva vidljiv smiješak, pozdravlja i poziva žene da "ne šute". Za to vrijeme, zloglasni "šef orkestra", kako su prozvali Dominiques Pelicota, ostaje u sjeni. Htio je izbjeći suđenje zbog zdravstvenog stanja i nakratko je hospitaliziran, no na kraju je sjeo na optuženičku klupu na sudu.

Nonšalantnim je držanjem taj 72-godišnjak ispričao svoju istinu i rekao da je svih 50 suoptuženih, starih između 27 i 74 godine, znalo da je "njegova supruga drogirana, da nije svjesna što se događa i da se stoga radi o silovanju". Kada su se prikazivale snimke silovanja spustio je glavu i pokrio uši jer nije želio slušati snimljene vlastite komentare dok su se njegovi "gosti" iživljavali nad Gisele. Na suđenjima za silovanje rijetko se mogu vidjeti takvi materijali, tisuće fotografija i video snimki koje pokazuju koju kalvariju je ta žena prošla.

VEZANI ČLANCI:

Predsjednik suda Roger Arata je u početku odbio prikazivanje tog "šokantnog i mučnog" materijala za medije i javnost, no 4. listopada je promijenio odluku, što su odvjetnici Gisele Pelicot proglasili "pobjedom". - Treba hrabrosti suočiti se s realnošću silovanja - rekli su njezini odvjetnici. Buduća presuda bit će "poruka nade žrtvama seksualnog nasilja", ali i vodič u "obrazovanju naših sinova jer se samo obrazovanjem potiče promjena", rekla je zamjenica tužitelja Laura Chabaud.

Za priznavanje silovanja kao zločina u Francuskoj 1978. zaslužna je jedna druga, vrlo poznata Gisele - Gisele Halimi. Obrana optuženih imala je težak posao. Beatrice Zavarro, nazvana "đavoljim odvjetnikom" pokušala je prikazati jednog drugog Dominiquea, "dobrog supruga, oca i djeda". Obrana je suoptužene pokušala prikazati kao osobe koje su bile "izmanipulirane" od strane "monstruma". Na suđenju je isplivalo da je Caroline, kći para Pelicot, također silovana. Na društvenim mrežama su se pojavile njezine fotografije na kojima je gola i uspavana. Kaže da ju se silovao "roditelj" te da je jedina razlika između nje i majke nedostatak dokaza. Za sebe je rekla da je "zaboravljena žrtva" ovog suđenja. Njezin otac tvrdi da joj ništa nije napravio. Ona mu je odgovorila da će "umrijeti u laži".

>>FOTO Pitali smo ChatGPT s kojim će se problemima Hrvatska suočavati 2050. Jedan od njih tek treba doći>>