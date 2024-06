FOTO/VIDEO Rusi bombardirali Harkiv, tri osobe poginule: Pogledajte trenutak napada na zgradu

Ruske navođene bombe pogodile su u subotu stambenu zgradu u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, usmrtivši tri osobe i ozlijedivši 52, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio dodatnu pomoć kako bi se zemlja nosila s rastućom prijetnjom takvog oružja. Slike objavljene na internetu prikazuju dijelove peterokatnice u ruševinama, s razbijenim prozorima i balkonima te dijelovima zgrade razbacanima po tlu, oko kratera koji je napravila raketa.

Tužitelji iz ukrajinske Harkivske regije na istoku Ukrajine naveli su da je u napadu sredinom poslijepodneva poginulo troje, a ozlijeđeno 52 ljudi, uključujući troje djece. Regionalni guverner Oleh Siniehubov potvrdio je da je četvero ozlijeđenih u teškom stanju. “Ovaj ruski teror navođenim bombama mora se i može zaustaviti”, napisao je Zelenskij na Telegramu.

This could be any street in Europe, on any sunny Saturday.

This is Kharkiv every day under Russian terror.pic.twitter.com/XvOqmfltUP