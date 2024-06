FOTO/VIDEO Hrvatski piloti spašavali život djevojčici iz Dubrovnika: Helikopterima je prebacili do Zagreba

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterima Black Hawk UH-60M i Mi-171Sh sudjelovali su danas 8. lipnja 2024. godine u hitnom medicinskom prijevozu životno ugrožene djevojčice iz Opće bolnice Dubrovnik do Zagreba. "Naime, sukladno zahtjevu Operativnog centra civilne zaštite posada 395. eskadrile transportnih helikoptera s helikopterom Mi-171Sh sastavljena od četiri člana (pilot, kopilot i dva zrakoplovna tehničara) poletjela je iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama do Opće bolnice Dubrovnik, gdje je preuzela životno ugroženu pacijenticu te ju prevezla iz Dubrovnika do Divulja", priopćili su iz MORH-a.

U Divuljama je potom organiziran prekrcaj u višenamjenski helikopter UH-60M Black Hawk iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, čija je posada sastavljena od tri člana (pilot, kopilot i zrakoplovni tehničar) pacijenticu prevezla iz Divulja do Zagreba.

Helikopter Black Hawk sletio je na stari terminal na Plesu, gdje je vozilo hitne medicinske pomoći preuzelo pacijenticu te je dalje prevezena u KBC Zagreb. U ovoj prigodi, pilot helikoptera Black Hawk, satnik 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila HRZ-a ispričao je svoje dojmove istaknuvši: "Poznato je da je svim pilotima važan svaki sat koje odlete. No, osjećaj da se letom ujedno nekom pomogne je vrjedniji od svakog sata naleta!", izjavio je satnik, koji je bio posebno emotivan nakon ove letačke zadaće.