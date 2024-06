FOTO Svi čekaju vrhunac vodnog vala: Voda u Batini do koljena, a jedna stvar još više zabrinjava mještane

Vodostaj Dunava u baranjskoj Batini jučer je tijekom popodneva nastavio rasti, kao i posljednjih nekoliko dana, a u 16 je sati iznosio 620 centimetara. Usporedbe radi, narastao je 16 centimetara u prethodna 24 sata. Na snazi su redovne mjere obrane od poplave u tom baranjskom mjestu. Izvanredne mjere poglašavaju se, napomenimo, na visini od 650 centimetara.

Kad vodni val prolazi Dunavom, ta moćna rijeka redovito "zakorači" u vikend naselje Zeleni otok u Batini. Vlasnici kuća u tom su naselju i jučer obilazili i nadgledali imovinu, iščekujući vrhunac vodnog vala. Poplavljene su ceste kroz Zeleni otok, a na dijelovima je voda, doslovno, do koljena. Direktor VGO za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević istaknuo je dan ranije kako očekivani vodostaji Drave i Dunava na području Osječko-baranjske županije ne zabrinjavaju, a sve su službe spremne.

– Možemo ustvrditi da je vodostaj u Batini na svome vrhuncu, dakle riječ je o oko 600 centimetara visine vode, a maksimalni vodostaji na tom dijelu bili su i više od 770 centimetara. Taj će vodni val polako putovati nizvodno i napravit će uspor ovdje u Aljmašu, na ušću rijeke Drave. Slijedom toga imat ćemo uspor Drave i povišen vodostaj u Osijeku, ali i uspore na Vučici i na onim dijelovima na kojima smo imali obrane od poplava prošle godine, koje smo uspješno odradili, a gdje smo iskoristili ovo vrijeme za dodatno ojačavanje nasipa. Situacija je pod kontrolom, sve su službe na terenu, obilaze se ugrožena područja, u stalnoj smo suradnji s jedinicama regionalne i područne samouprave te općinskim i županijskim stožerima civilne zaštite – rekao je Kovačević u obilasku terena.

Drava je u Osijeku, pak, jučer u 16 sati dosezala 354 centimetra, a to je 16 centimetara više nego u ponedjeljak u isto vrijeme. Očekivani je vrhunac ovog vodenoga vala u Osijeku oko 370 centimetara, a prognozira se kako će biti izmjeren upravo danas. No, razloga za brigu ne bi trebalo biti. Usporedbe radi, lani u kolovozu najviši vodostaj u gradu na Dravi iznosio je 418 centimetara, što znači da se očekuje otprilike pola metra niži vodostaj u odnosu na prošlu godinu. Sve snage civilne zaštite grada Osijeka, istaknuto je, spremne su na nadolazeću situaciju, a veća su briga - komarci.

– Očekujemo da bi u srijedu vodostaj mogao doći do 370 centimetara, što bi dovelo do izlijevanja na šetnicu, na lijevoj obali Drave između Zoološkog vrta i pješačkog mosta. To nije nikakav dramatičan događaj, ali u smislu komaraca, imat ćemo veće područje pod vodom, odnosno aktivirat će se novi val komaraca. Pratimo sve i provodimo sve tretmane na temelju preporuka Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije – rekao je jučer osječki dogradonačelnik Dragan Vulin.

POVEZANI ČLANCI:

Prva legla, naime, budu aktivna već pri vodostaju od oko 200 centimetara, zbog čega je tijekom protekloga vikenda tretirano područje cijeloga grada Osijeka i prigradskih naselja simultano, odnosno na istom području iz zraka i sa zemlje. Vulin kaže kako je generalno zadovoljan učinkovitošću tretmana.

– Tamo gdje je učinkovitost ispod 50 posto tretmani će biti ponovljeni o trošku izvođača čim vremenski uvjeti dopuste. Naime, riječ je o tome da su i Drava i Dunav bili u porastu pa se svakim centimetrom podizanja vodostaja miješa nekoliko generacija komaraca. Uglavnom je tu riječ o geografski rubnim područjima grada – objasnio je.