FOTO Snježna drama na Psunju, HGSS-ovci u božićnoj akciji: 'Ljudi su bili zarobljeni, morali smo probijati put'

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) stanice Požega imali su pune ruke posla i na Božić, pružajući pomoć u teškim vremenskim uvjetima uzrokovanim snježnim nevremenom.

Prva intervencija započela je u 8:30 sati na zamolbu domara Planinarskog doma Omanovac na Psunju. Zbog velikih snježnih nanosa i neprohodnih cesta, domar nije mogao doći do doma osobnim vozilom. Dvojica članova HGSS-a s terenskim vozilom krenula su u pomoć te su domara sigurno prevezli do doma do 10:30 sati. Također, raskrčili su snijeg s prometnice i uklonili vozila, što je omogućilo djelatnicima HEP-a da pristupe popravku električne mreže. Akcija je uspješno završena u 12:30 sati.

Druga akcija započela je u 11:30 sati kada je HGSS primio dojavu o devet osoba u naselju Novo Zvečevo koje su, zbog posljedica snježnog nevremena, već treći dan bile bez mogućnosti komunikacije. U 12:20 sati četiri spašavatelja krenula su terenskim vozilom prema lokaciji. Tijekom puta naišli su na dva srušena stabla i oštećeni električni kabel, zbog čega su morali nastaviti pješice.

Po dolasku na lokaciju ustanovili su da su osobe u objektima dobro, imaju dovoljno hrane i grijanje te nije bilo potrebe za većom intervencijom. Akcija je završena u 15:35 sati povratkom u bazu. "Brza reakcija i koordinacija s Centrom 112 pokazale su još jednom važnost naše prisutnosti u ovakvim uvjetima. Drago nam je što nije bilo ozbiljnijih problema," zaključili su iz HGSS-a Požega.

