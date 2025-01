FOTO Povratak nade u Gazi, veselje i suze radosnice preplavile ulice nakon prekida vatre: 'Moglo bi biti kraj patnje'

Izrael i Hamas dogovorili su prekid vatre u Gazi i sporazum o oslobađanju talaca nakon 15 mjeseci rata, kažu u srijedu navečer posrednici Katar i SAD. Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdul Rahman Al Tani rekao je da će sporazum stupiti na snagu u nedjelju nakon što ga odobri izraelska vlada. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će to "zaustaviti borbe u Gazi, povećati prijeko potrebnu humanitarnu pomoć palestinskim civilima i ponovno ujediniti taoce s njihovim obiteljima nakon više od 15 mjeseci u zatočeništvu".

Ured izraelskog premijera ranije je priopćio da postoji "nekoliko neriješenih pitanja", ali se nada da bi detalji mogli biti finalizirani u srijedu navečer. Dužnosnik Hamasa rekao je da je odobrio nacrt posrednika. Palestinci u Gazi i obitelji izraelskih talaca slave vijest da će 33 od gotovo 100 talaca koje drži Hamas biti razmijenjeno za palestinske zatvorenike u izraelskim zatvorima tijekom prve šestotjedne faze prekida vatre. Izraelske snage će se povući iz naseljenih područja Gaze, raseljenim Palestincima bit će dopušteno da se počnu vraćati svojim domovima, a stotinama kamiona s humanitarnom pomoći bit će dopušteno svaki dan na teritorij.

Pregovori za drugu fazu - koja bi trebala omogućiti oslobađanje preostalih talaca, potpuno povlačenje izraelskih trupa i "održivi mir" - počeli bi 16. dana prekida vatre. Treća i posljednja faza uključivala bi obnovu Gaze - nešto što bi moglo potrajati godinama - i povratak svih preostalih tijela talaca. Očekuje se da će dogovor odobriti izraelska vlada, vjerojatno već u četvrtak ujutro, iako je krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti rekao da će glasati protiv njega.

Zatim će izraelska vlada objaviti imena svih palestinskih zatvorenika koji trebaju biti pušteni, a obiteljima svih žrtava dati će 48 sati za žalbu. Izraelska vojska pokrenula je kampanju za uništenje Hamasa kao odgovor na napad skupine bez presedana na južni Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoce. Od tada je u Gazi ubijeno više od 46.700 ljudi, prema tamošnjem ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas. Većina od 2,3 milijuna stanovništva također je raseljena, razaranje je rasprostranjeno i postoje ozbiljne nestašice hrane, goriva, lijekova i skloništa. Izrael kaže da Hamas još uvijek drži 94 taoca, od kojih se 34 smatra mrtvima. Osim toga, četiri su Izraelca oteta prije rata, od kojih su dvojica mrtva.

Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio je u srijedu da su Izrael i Hamas postigli dogovor o prekidu vatre i taocima, kojim će stati borbe u Gazi te dodao da je to postignuće suradnje s novom administracijom izabranog predsjednika Donalda Trumpa. "Objavljujem da je postignut prekid vatre i dogovor o taocima između Izraela i Hamasa", rekao je Biden u Bijeloj kući. Dogovor je postignut nakon 15 mjeseci patnje, rekao je, nakon čega će uslijediti val humanitarne pomoći u Gazi.

“Borbe u Gazi će prestati, a taoci će se uskoro vratiti kući svojim obiteljima”, izjavio je Biden. Dogovor je postignut nakon višemjesečnih pregovora Bidenove administracije, istaknuo je, zahvalivši svom savjetniku za nacionalnu sigurnost Jakeu Sullivanu i drugim dužnosnicima. Međutim, uvjete dogovora uglavnom će provoditi nova Trumpova administracija, rekao je još uvijek aktualni predsjednik SAD-a.

“Proteklih nekoliko dana razgovarali smo kao jedan tim”, rekao je. Na pitanje novinara zaslužuje li on ili Trump više zasluga za postizanje dogovora, Biden je odgovorio: "Šalite li se?" Trump je na društvenim mrežama objavio da do dogovora ne bi došlo da on nije izabran. "Ovaj legendarni sporazum o prekidu vatre bio je moguć samo kao rezultat naše povijesne pobjede u studenom, jer je signalizirao cijelom svijetu da će moja administracija tražiti mir i pregovarati o dogovorima kako bi se osigurala sigurnost svih Amerikanaca i naših saveznika", napisao je.

Biden nije dao pojedinosti izvan općenitih obrisa dogovora koji su već poznati, ali je naznačio kako smatra da bi sporazum mogao postaviti temelje za neovisnu palestinsku državu. "Za palestinski narod, vjerodostojan, vjerodostojan put do vlastite države. A za regiju, budućnost normalizacije, integracije Izraela i svih njegovih arapskih susjeda, uključujući Saudijsku Arabiju", rekao je. U odvojenom priopćenju, Bijela kuća je citirala Bidena koji je rekao su "danas, nakon mnogo mjeseci intenzivne diplomacije Sjedinjenih Država, zajedno s Egiptom i Katarom, Izrael i Hamas postigli prekid vatre i dogovor o taocima. Ovaj će dogovor zaustaviti borbe u Gazi, povećati prijeko potrebnu humanitarnu pomoć palestinskim civilima i ponovno ujediniti taoce s njihovim obiteljima nakon više od 15 mjeseci zatočeništva", stoji u priopćenju Bijele kuće.

U Pojasu Gaze počelo je slavlje nakon medijskih izvješća da su Izrael i palestinski islamistički pokret Hamas postigli dogovor o prekidu vatre u na tom području, prenosi u srijedu dpa. Prema riječima očevidaca, deseci tisuća ljudi izašli su na ulice s veseljem. Na prizorima koji kruže palestinskim medijima i društvenim mrežama stanovništvo pjeva i pleše, a neki muškarci plaču od radosti. Izrael i Hamas dogovorili su prekid vatre u Pojasu Gaze i oslobađanje talaca u zamjenu za palestinske zarobljenike, prenosi nekoliko izraelskih medija.

Međutim, to tek treba službeno potvrditi. Izraelski izvori kažu kako postoji još nekoliko neriješenih odredbi sporazuma i da se nadaju da će finalizirati detalje kasnije u srijedu navečer. U 15 mjeseci rata život je izgubilo desetak tisuća osoba, a ta je palestinska enklava pretvorena u ruševine. Pregovarači su u srijedu postigli dogovor od nekoliko faza kojim će se završiti rat u Gazi između Izraela i Hamasa, rekao je Reutersu izvor upoznat s razgovorima vođenima nakon 15 mjeseci rata koji je odnio desetak tisuća života i u pretvorio palestinsku enklavu u ruševine. Dogovor, koji još nije formalno objavljen, predviđa inicijalni prekid vatre dug šest tjedana, postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze i oslobađanje taoca koje je zatočio Hamas u zamjenu za Palestince pritvorene u Izraelu, rekao je dužnosnik Izraela.

