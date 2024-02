FOTO Pogledajte kako je bahati Poljak osigurao sebi put do mora 'Izbetonirao javnu plažu na Čiovu'

Otočani s Čiova, točnije, mjesta Slatine, kako kažu, muku muče s Poljakom koji godinama maltretiraju mještane, goste, ali i devastira pomorsko dobro na najbahatiji mogući način. Najnovija ilegalna betonska “instalacija” s odvodnim cijevima nastala je prije samo dva dana, a sve se događa na šljunčanoj plaži koju Slatinjani nazivaju Dionice.

– Mještani već par godina vode bitku. Komunalni redari su bili u već nekoliko navrata, ali nikome ništa. Poslao sam komunalnom redarstvu prijavu. Nemamo pritužbe na rad komunalnog redarstva, ljudi stvarno izlaze na teren i rade svoj posao, no problem je u ovim strancima koji ne prezaju ni od čega – priča za Morski.hr Mislav Domić, predsjednik Mjesnog odbora Slatine.

GALERIJA: Poljaci na Čiovu izbetonirali put od viletine i vlastiti odvod do mora!

– Tu su neki meštri su iz Poljske i s njima imamo već par godina problema. Evo sad su najnovije izbetonirali odvod od bazena, naime prije dva dana ga tamo nije bilo! Radi se o villi Sun and Sea (Sunce i more) Sun and Sea koja se iznajmljuje i na Bookingu – priča mještanka Slatina koja je i sama prijavljivala ove ljude.

Mjesni odbor je kontaktiran, oni su poslali inspekciju . Upit su kolege s Morskog poslali Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, pa će odgovor objaviti čim ga dobiju. Prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama kazna za ovakvo dijelo iznosi i do 130 tisuća eura.

