Cijeli život štedjeli za kuću na moru, a sada proživljavaju pakao: Zapalili im auto, otrovali mačku...

Umirovljeni bračni par iz zapadnog dijela austrijske pokrajine Štajerske, Anita (61) i Gottfried (71) proživljava “pravi pakao” u Hrvatskoj, pišu austrijski mediji. Kako su ispričali austrijskom dnevnom listu “Kleine Zeitung”, Austrijanci su dugo štedjeli jer su svoju mirovinu htjeli provesti na hrvatskom Jadranu. “Sunce, mir i more”, bilo je ono što su priželjkivali i u čemu su htjeli uživati u Hrvatskoj, piše list “Heute”, koji je također prenio tužnu priču austrijskih umirovljenika.

Par je u ljeto 2019. godine krenuo u potragu za svojim novim “domom iz snova”. Na otoku Ugljanu nasuprot Zadra, u mjestu Kali s 1.600 stanovnika, otkrili su u blizini plaže praznu kuću s velikom terasom, koja im se je odmah svidjela, a sada zbog nje imaju “noćne more”. Kuća je bila na prodaju, što je olakšalo situaciju i umirovljenički par iz Austrije, ubrzo je postao vlasnikom navedene nekretnine. Kako je 2020. počela pandemija korone, par se je tek u ljeto te godine otisnuo put Ugljana i Hrvatske da vide svoju kuću.



Mediji navode da kada je par došao do svoje kuće, skoro ga je “strefio šlag”. “Nismo odmah mogli u Hrvatsku zbog korone. Kada smo došli tamo iznenada je nikla zgrada doslovce pred našim vratima”, rekao je Gottfried F. za “Kleine Zeitung”.

No, to nije bio jedini šok. Novi je uslijedio nakon što je postalo vidljivo da susjed, inače građevinar, bespravno sagrađenu kolibu iznajmljuje turistima, koji jednostavno hodaju preko posjeda Austrijanaca da bi došli do obližnje plaže.

Sama općina, kako je potvrdio i gradonačelnik Bruno Mišlov je nemoćna, i tvrdi da ne može pomoći Austrijancima. Nakon pokušaja Austrijanaca da sa susjedima mirnim putem u razgovoru riješe tu spornu imovinsku stvar, za umirovljenički par počeo je pravi pakao. Na kraju je među susjedima došlo i do fizičkog obračuna, a u proljeće 2022. godine neidentificirana osoba zapalila je Austrijancima iz Štajerske automobil, a nakon toga u zimi 2023. netko im je otrovao i njihovu mačku.

Mediji ističu kako Austrijancima nije preostalo ništa drugo nego da pokušaju svoje vlasništvo i boravak u kući zaštiti pravnim putem, te su pokrenuli postupak protiv svojih neuljuđenih susjeda. Kako izvještava “Kronen Zeitung” susjed je u međuvremenu, vidjevši da je “vrag odnio šalu” svoje bespravno sagrađene objekte očito pokušao ozakoniti, zatraživši od nadležnog suda u Zadru prenamjenu svoga zemljišta u građevinsko zemljište.

List ističe kako je nakon intervencije Općine Kali kod zadarskog Suda taj zahtjev povučen. U nastavku se dodaje kako je sve to “slaba utjeha” za umirovljenički par koji je sav zdvojan izjavio: “Ne znamo što će biti dalje”. Uz osvrt unatrag i riječi, “da bi sada da su u tadašnjoj situaciji, “puno toga napravili drugačije”. Ovako sada moraju, za svoje legalno kupljeno i plaćeno vlasništvo, tražiti pravosudnu pomoć nadležnih hrvatskih organa vlasti.

U svakom slučaju, sada je na potezu Hrvatska, da sve provjeri i pokaže i dokaže da je doista pravna država.

