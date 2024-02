FOTO Vrijedna ninska ekološka akcija: Pedesetak volontera uklanjalo otpad na Kraljičinoj plaži

U sklopu globalne ekološke akcije "Zagrlimo ocean" pedesetak volontera okupilo se na Kraljičinoj plaži u Ninu s ciljem uklanjanja otpada na ovom izuzetno osjetljivom području plitke pješčane obale s močvarnim područjima u zaleđu. U akciji organiziranoj suradnjom Turističke zajednica grada Nina, Sveučilišta u Zadru i globalne Fondacije Save the ocean. Wear the change | MBRC the ocean, koja u Hrvatskoj djeluje kroz udrugu Eko Kvarner.

U akciji čišćenja, kako su izvjestili iz ninske turističke zajednice, sudjelovali su volonteri sa zadarskog sveučilišta, iz novoosnovane ekološke udruge Nin Eden, Društva za istraživanje mora 20.000 milja, Natura Jadere, Solane Nin i djelatnici tvrtke Komunalac Nin.

"Nakon niza odrađenih akcija ovakvog tipa diljem planeta uočeno je da je onečišćenje oceana u dramatičnom rastu pogotovo sa plastikom, najviše u zemljama tzv. trećeg svijeta. Ovo je treća akcija Save the ocean. Wear the change | MBRC the ocean na Jadranu, sa tendencijom da postane permanentna, tj. da se svake godine na nizu pomno odabranih lokacija održava po nekoliko puta."

"Glavni ciljevi fondacije su uklanjanje otpada sa obale i iz podmorja te recikliranje istoga, uz proizvodnju uporabnih i/iliukrasnih predmeta sa sljednosti (QR kod) do lokacije prikupljenog otpada, prodajom kojih bi se financirale sljedeće akcije. Uz to najveći dio svih resursa fondacije ulaže se u permanentnu edukaciju učenika i studenata (kao i njihovih mentora), jer se samo pojačanim obrazovanjem novih generacija može spriječiti ponavljanje već učinjenih katastrofalnih grešaka naše generacije i generacija naših predaka", istakli su organizatori akcije.

"Nin je izuzetno čisti grad, prošetao sam širim prostorom i osobno sam zadivljen koliko se brige ulaže u uklanjanje onečišćenja", izjavio je Dejan Košić ispred udruge Eko Kvarner.

"O širem prostoru drevnoga grada Nina brine lokalno komunalno poduzeće, pa su već sada plažni prostori bez većih onečišćenja izuzev morske trave koja je prirodni resurs i ne pripada u kategoriju smeća. Za Nin je ovo hvalevrijedna akcija jer se i ono oku nevidljivo potraži od strane vrijednih volontera. U zaleđu najdulje pješčane plaže poznate Kraljičine plaže gdje se nalaze četri Natura 2000 staništa, a na kojima rastu endemične i osjetljive biljke prikupila velika količina otpada koje su uklonili volonteri i time oslobodili prostor od plastike koja svojom razgradnjom u mikroplastiku onečišćuje prostor, utječe na smanjenje bioraznolikosti i u konačnosti šteti ljudskom zdravlju" istakli su iz Eko Kvarnera Vjeran Piršić, te dr. sc. Marija Dejanović, direktorica TZ Nin.

