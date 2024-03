FOTO Plenković se hvali otvaranjem pregovora BiH, SPD postavlja plakate, Milanović u Vinkovcima

'PRESTIGAO SAM VAS'

Netko je zakupio domenu rijekepravde.hr, želi ju prodati Grbinu ili Plenkoviću: 'Moguća trampa za ulazno mjesto na listi'

"Moguće pregovarati, ali s obzirom na to da su ulozi dosta visoki, da trošite budžete na svakakve pizdarije, da sam upoznat s cijenama TV oglasa i billboarda, da svaki mandat u saboru nosi 250k hrk/godinu (plus što se pokrade), mislim da bi mogli početi raspravu s višim četveroznamenkastim brojevima (think Kolinda)", kazuje anonimni zakupitelj domene.