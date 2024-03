'S Grbinom se nisam ni čuo ni vidio mjesecima. On je težak čovjek, neću više nikad biti u stranci'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dao je u četvrtak izjave za medije. Najprije je komentirao svoj ulazak u trku za parlamentarne izbore. "Kad se konji sedlaju, digne se dosta prašine i bude gušenja i kašljanja", rekao je.

Komentirao je potom SDP. Kazao je da je, dok nije bio u stranci, njegov utjecaj na SDP "sveden na apsolutnu nulu, ledište". Tako je, kaže, sve do danas, a dodao je i da se sa šefom SDP-a Peđom Grbinom do sada nije vidio ni čuo mjesecima, osim za blagdane. "Demokratske stranke se moraju mijenjati. Kao što će HDZ potjerati Plenkovića i stranke se moraju rješavati lidera kad im istekne vrijeme, a oni moraju shvatiti kad im je dosta. Ja nisam u stranci, neću više nikada biti. Ja okupljam koaliciju za 'treću republiku', to je vlada nacionalnog spasa", jasno je poručio.

Dodao je da "HDZ treba maknuti s vlasti". "Tko god nije vidio problem u tome kako je Hrvatska dobila državnog tužitelja, ja mu se čudim. Ili ne razumije ili ima interese i pristaje na svaku vrstu poniženja", rekao je Milanović, koji je potom nastavio govoriti o izboru glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Način na koji je Turudić postao glavni državni odvjetnik, a ne kotlovničar na parobrodu, je strahovit. Treba resetiranje, nešto novo, trebaju se neke institucije promijeniti. Svi koji tako razmišljaju su moji ljudi, a ja sam njihov", rekao je Milanović, dodajući da će on, ako postane iznova premijer, bio onakav kakav je bio u prvom mandatu. "Oštar, ali puno pristojniji, sućutniji od Plenkovića, to je kao nebo i zemlja. Sad moram biti nekad i grub jer je količina bijesa tako nagomilana."

VEZANI ČLANCI:

U nedavnim izjavama spominjao je ministra Olega Butkovića i poslove njegova brata. Optužio je Butkovića da je pogodovao svom bratu, ali način na koji je točno to učinio nije jasno definirao. Milanović je sada naglasio da nije prvi spomenuo Butkovića te da nikad ne započinje takve kontroverze. "Nisam ja krenuo prvi, ne radim to nikada. Ali vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu, perad je krenula…", kazao je, nakon čega je podsjetio da je Butković prvi spomenuo vezu Milanovića i Milorada Dodika.

"Prvo me doveo u vezu s Dodikom. On meni nije najbolji prijatelj, on je partner, ali ja, bogami, nemam toliko fotografija s njim koliko ima Plenković. On je nama susjed, ne možeš biti s njim na nož, brate. Dosta je toga više. Pa ja sam u kontaktu s njim, sa Slovencima, sa Srbima, Mađarima, Orbanom, Crnogorcima, skoro prst i nokat...", nizao je Milanović.

Vratio se potom opet na Butkovića. "Butković jučer nije odgovorio na pitanje, rekao je da njegov brat ne radi s državnim firmama. Ta sitna majušna nijansa, veličine galaksije, je promaknula novinaru koji je s njim razgovarao. Ja nisam rekao da njegov brat radi s državnim firmama, nego s firmama koje rade s državnim firmama. Nije šija, nego vrat. Sad neka sve državne firme daju priopćenje radi li firma Sherlocka Butkovića s njima, a to se i DORH pita. To je harmonija interesa. Dakle, braco je ministar, a Sherlock skida uniformu i nabavlja kamione", nastavlja Milanović.

"I konačno. Ovo je zadnji odgovor o toj pilećoj konjici - dabogda se pogušili od te prašine", rekao je, nakon čega je počeo govoriti o BiH. Dao je podršku pregovorima BiH o ulasku u Europsku uniju, ističući da bi za njih glasao i prije premijera Plenkovića. No, izrazio je skeptičnost u vezi s trajanjem tih pregovora, tvrdeći da bi mogli potrajati "čak 500 godina".

Ipak, Milanović je istaknuo da bi u tim pregovorima tražio nešto što, prema njemu, Plenković ne bi podržao, vjerujući da se premijer boji riskirati. To uključuje vraćanje Hrvatima prava da biraju svog člana predsjedništva BiH. "Jedino što lider hrvatske države mora na sebe preuzeti je da kaže 'dosta je'", istaknuo je. "Bit priče je u tome da se treba izboriti da im se vrati oteto, ono što imaju prema Daytonu, što se Plenković ne usudi napraviti, a ja ću napraviti odmah. Da ne ispadnem totalno senilan, radi se o sankcijama. Jedan broj Hrvata je i dalje pod sankcijama, jednostranim sankcijama SAD-a, ljudi kao kamilica, nebitni. Jedan zato što je pomagao Gotovini. Misli što hoćeš, čovjek je oslobođen. Što radi HDZ-ova vlast da se maknu te sankcije?" dodao je, upitavši potom kako mogu postojati sankcije. "Gospodo, molimo vas da to maknete. Kao premijer stavit ću pod sankcije neke od vaših ljudi iz sustava. To je retorzija. Ako ima Amerika pravo, imamo i mi. Dosta je maltretiranja", poručio je.

Usput je Milanović kazao za Plenkovića da je kukavica i da se boji zbog toga sučeliti s njim u prvoj izbornoj jedinici. "Zna da je gotov. Da je na konopcima i na koljenima. Ustavni sud radi sve da ga zaštiti od tog, reklo bi se, momačkog hvatanja. Za sada prividno, ali samo prividno, uspijevaju. Ali tek su tri dana iza nas, and I have a plan, sir", smatra Milanović, koji se oglušio na upozorenje Suda da ne smije sudjelovati u kampanji za parlamentarne izbore.

Dotaknuo se Milanović i rata u Ukrajinu, kazavši da je riječ o ratu Rusije i Amerike, ali preko posrednika. "Ukrajinu sluđujemo. To je užasan odnos prema toj zemlji čiji se borci bore spektakularno i ginu spektakularno. Idi tamo i bori se protiv Rusije, ali to ti ne pada na pamet", rekao je. "Ovo samo čeka da se zapali u svjetski požar", dodao je. Kazao je i da se nada da će šefica Europske komisije Ursula Von der Leyen otići s te pozicije.

Govorio je i o svojim planovima nakon izbora, ako postane premijer. "Kad ja moram reći da se neće krasti i pljačkati, to je program u Hrvatskoj, dotle smo se srozali", rekao je, dodajući da će se prvo fokusirati na - Brijune. "To bi trebalo postati jedno od najelitnijih mjesta za turizam i odmor u ovom dijelu Mediterana. Planovi za to su bili razrađeni u mandatu moje vlade i sve je stalo. Tamo treba dovesti, pod strogim uvjetima, najbolje pružatelje usluga, svjetski vrh za one koji mogu platiti. To je takva destinacija, a sve drugo treba biti otvoreno građanima", kazao je.

Komentirao je i bivšeg čelnika HDZ-a Tomislava Karamarka. "Vratio se Karamarko, crnokošuljaš. Opet ćemo se vratiti na to kad izgube izbore. Dolazi crni HDZ koji će desničariti. Oni su predvidljivi, imaju te cikluse. Kad propadne jedna priča, dolazi druga. Bit će crnjaci, brojat će tko su Srbi. Ono što nisu radili sada. Oni su lišeni ideologije. Je li kraj svijeta kad nisi na vlasti? Taj grč, otpor... Kao da ćemo ih ići hapsiti. Ne. Samo ostajete bez mogućnosti da arčite. Ne može", rekao je.

Za sebe ima jasan plan: "Moj cilj je pobjeda. Kasno smo počeli, teško je. Nemam očekivanja kao kad sam bio u SDP-u, ali HDZ definitivno neće moći formirati Vladu. A Plenković neka ode u Bruxelles i nađe si poziciju u Pučkoj stranci", kazao je, nakon čega je on poručio da je on "narodna stranka.

Kaže da se mjesecima nije čuo s Grbinom i da ga ništa nije pitao. "To je težak čovjek, u pozitivnom smislu", kaže Milanović i dodaje da stranka treba imati samo jednog lidera. Osvrnuo se i na bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. "Kad Kitarovićki nije bilo zabranjeno da kao hostesa ide po HDZ-ovim skupovima, i to nakon prisege...", rekao je. Osvrnuo se još jednom i na suce Ustavnog suda. "To treba rastjerati metlom i minivošem", poručio je.

Grbin otkrio ime SDP-ove koalicije

Podsjetimo, predsjedništvo SDP-a u srijedu navečer definiralo je sporazum s koalicijskim partnerima za zajednički nastup na predstojećim parlamentarnim izborima, kao i mjesta na listama, kazao je u četvrtak čelnik te stranke Peđa Grbin, otkrivši kako će se koalicija zvati "Rijeke pravde".

Naša koalicija zvat će se "Rijeke pravde", a rijeke pravde dolaze 17. travnja, u proljeće, Hrvatska će nakon tog dana biti bolja, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak na konferenciji za medije, nakon jučerašnje sjednice Predsjedništva stranke. Na njoj su, istaknuo je, definirali mjesta na listama u svim izbornim jedinicama s koalicijskim partnerima, ali ne, dodao je, i njihova imena.

"Sporazum mora poći stranačka tijela partnera, nakon što ga prihvate i on bude parafiran, bit će i javno objavljen. Predstavio sam kako će izgledati raspored na listama, ali o imenima nismo, to ćemo u ponedjeljak na Glavnom odboru“, rekao je.

Ustvrdio je da je rasprava među članovima Predsjedništva na jučerašnjoj sjednici bila iskrena i otvorena, ukazane su dobre i loše stvari, ali je odluka donesena velikom većinom glasova. "I SDP kreće u pobjedu, koalicija 'Rijeke pravde' kreće u pobjedu i Z…ne smijem to reći, kreće u pobjedu", naglasio je.