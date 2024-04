Ivan Rimac: 'Može se dogoditi da na EU izborima prođu neki čudni ljudi'

1. Hoće li i koliko najnoviji potres i raskol u Mostu, nakon što su ga napustili Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić, oslabiti tu stranku?

Most ima neku čvrstu jezgru koju čine njegovi veterani i osnivači, poput Bože Petrove i Nikole Grmoje. I oni su sami sebi prilično dosljedni. No imamo u Mostu i neke nove članove, kao što su Marin Miletić i Zvonimir Troskot, kao i one koji su s Mostom surađivali u cijelom prošlom mandatu ili sad u predizbornoj koaliciji, tu mislim na Raspudiće, koji su već izašli, i Hrvatske suvereniste koji će možda izaći s Mostove liste.

Vodeći se logikom obećanja i neobećanja, oni koji nisu u stranci nemaju stranačku disciplinu i ne moraju podržavati stranačke stavove. Ali prava šteta za Most bit će ako neki od tih Suverenista ili Raspudići krenu u pregovore s HDZ-om, dok Most s HDZ-om ni na koji način ne bi pregovarao. Onda se glasači mogu zapitati – zašto ste nam takve kandidate uopće i ponudili na svojoj listi kada se oni ne slažu ni s vama? To bi onda bio pravi problem za mostovce, da opravdaju zašto su na listi imali te ljude. Most je odmah nakon izbora slavio jer je dobio više mandata nego u prošlom sazivu, ali odlaskom Raspudića ispada da imaju dva mandata manje. Ako pak i Suverenisti odu, Most bi izgubio dosta pozicija u Saboru pa razloga za ono početno slavlje više nema.

2. A kakva je sudbina Socijaldemokrata (SD) nakon izbora, hoće li oni kao stranka opstati ili će postati posve nerelevantni i propasti?

To je, nažalost, sudbina većine disidentskih ogranaka koji su se odvajali bilo od SDP-a, bilo od HDZ-a. Većina tih disidentskih pokreta imala je neki kritički stav prema vodećim strankama od kojih su se odcijepili, ali su onda rijetko nalazili nove programske ideje kojima bi se nametnuli glasačima. U kontekstu SD-a možemo se zapitati – a što je s Laburistima, ORaH-om, nekima od disidentskih dijelova HDZ-a, što je koalicijskim partnerima tih velikih stranaka koji su promijenili svoju ideološku perspektivu kao HNS, HSLS? Njima je predviđena sudbina da jednostavno nestanu s političke scene i iz Sabora.

3. Koliko će sve ovo što se događa nakon naših parlamentarnih izbora utjecati na skorašnje EU izbore?

Blizina tih izbora utjecat će na manji tematski interes. Političari će biti zainteresirani za te izbore i za pozicije, a glasači neće obraćati pažnju na kampanju. Potraju li još pregovori o sastavljanju vlasti i Vlade, to će potpuno prekriti te izbore i glasače ti izbori uopće neće zanimati. I izabrani zastupnici u EU parlament proći će s minimalnim brojem glasova. Može se očekivati manja izlaznost i to da prođu neki čudni ljudi jer će im zbog manje izlaznosti biti dovoljno nekoliko tisuća glasova birača da postanu zastupnici u EU parlamentu.

