Netko je zakupio domenu rijekepravde.hr, želi ju prodati Grbinu ili Plenkoviću: 'Moguća trampa za ulazno mjesto na listi'

U neobičnom političkom obratu, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prošlog je petka šokirao javnost najavom da će biti kandidat SDP-a za parlamentarnim izborima. "Rijeke pravde dolaze", poručio je tada Milanović, nakon čega se pokrenula lavina reakcija na njegov potez, a pod pozornost javnosti došla je i sama parola "Rijeke pravde dolaze".

Riječ je, inače, o stihu iz istoimene pjesme Jure Stublića iz 1985., a otkako ju predsjednik koristi, dakle od najave da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, i šef te stranke Peđa Grbin odlučio je da će im se velika koalicija zvati upravo - "Rijeke pravde". Uzbuđenje oko političkih "rijeka pravde" dosegnulo je vrhunac, no čini se da su SDP-ovci zaboravili važan detalj za predizbornu promidžbu - rezervaciju internetske domene "rijeke pravde".

Brže nego što su to primijetili političari, jedan anonimni građanin preduhitrio ih je te je brzo zakupio šest internetskih domena s varijacijama naziva "rijeke pravde". No to nije sve, jer je vlasnik domena na stranici rijekepravde.hr poslao poruku Peđi Grbinu i premijeru Andreju Plenkoviću s poslovnom ponudom, pod nazivima "Peđa, kupi me!" i "Andrej, kupi me!".

"Jebiga, prestigao sam vas. Događa se i najboljima :/ U svakom slučaju, otkup domena predstavlja relativno nisku investiciju za priliku da zapaprite političkom oponentu ili spriječite paprenje od strane političkih oponenata. Sve domene idu u paketu", piše anonimni zakupitelj domena.

A cijena pod kojom bi ih prodao, odmah je naglasio, nije niska. "Moguće pregovarati, ali s obzirom na to da su ulozi dosta visoki, da trošite budžete na svakakve pizdarije, da sam upoznat s cijenama TV oglasa i billboarda, da svaki mandat u saboru nosi 250k hrk/godinu (plus što se pokrade), mislim da bi mogli početi raspravu s višim četveroznamenkastim brojevima (think Kolinda) pa ako netko baš bude htio biti kompetitivan, ići ćemo sjeverno od toga. Možda se čini puno, ali ovo je jedinstvena šansa da pišete narativ o svojoj/tuđoj koaliciji. Moguća trampa za ulazno mjesto na listi, ali imajte na umu da ću se prodati odmah istog trenutka", poručio je.

