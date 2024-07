FOTO Objavljene zabrinjavajuće snimke: Kina simulira napad na borbene zrakoplove, na meti jedna sila

Objavljene su satelitske snimke koje pokazuju kako Kina uvježbava uništenje najnovije američke vojne tehnologije. Naime, fotografije, koje su 29. svibnja 2024. snimili Airbus i Google Earth, prikazuju uvjerljive makete američkih borbenih zrakoplova F-35 i F-22 smještene u udaljenom pustinjskom području sjeverozapadne Kine.

Na slikama se vidi kako su mnoge od ovih lažnih letjelica bile meta kineskih vojnih vježbi, a na obližnjoj pisti vidljivi su tragovi opekotina i krateri od eksplozija bombi. Svaki od borbenih zrakoplova navodno je, prema pisanju britanskog Expressa, vrijedan 78.000 dolara. Krajolik je, dodaju Britanci, obilježen raznim modelima zrakoplova, uz nekoliko hangara i radarskih tornjeva.

China builds mock-ups of US fighter jets and practices air strikes on them



Clash Report publishes satellite images showing mock-ups of F-35 and F-22 fighter jets. They are located in the desert in northwest China.



