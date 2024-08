FOTO Obiteljski izlet pretvoren u akciju spašavanja: 'Privukli smo ga na barku, u početku je bio slab'

Obitelj Raul, Kristina, te njihovi sinovi Nolan i Tian, nikada neće zaboraviti uobičajeni izlet brodom koji se pretvorio u akciju spašavanja. Dok su plovili iz smjera Krka prema Prviću, osmogodišnji Tian prvi je opazio nešto na površini mora, piše 24sata. Isprva su mislili da je riječ o gnjurcu, ali kako su se približavali, postalo im je jasno da je pred njima bjeloglavi sup koji očajnički pokušava ostati na površini, potpuno mokrih krila.

"Privukli smo ga na barku, digli smo ga gore i zvali smo Oporavilište na Belom. Rekli smo svoju lokaciju, a oni su nam rekli kako da ga držimo da nas ne ozlijedi. On je u početku bio jako slab, ispovraćao se. Na kraju je došao k sebi, počeo je biti aktivan, a dosta je opasan, pa smo mu prema uputama stavili mrežu na glavu da može disati, a da nas ne može ozlijediti.", objasnila je Kristina.

"Muža je uspio dva puta gricnuti za prst. Čekali smo 40-ak minuta, pa su došli dečki, oni inače patroliraju oko Krka, to je njihov taj đir. Oni došli po njega, preuzeli ga, zahvalili nam i odvezli ga direktno u Beli u Oporavilište. Rekli su nam da kad god želimo, da možemo svratiti, dobrodošli smo. On je jadan letio s Krka, na Prvić, to je jedan nenastanjeni otok u tu pored, tamo često imaju prelete i borave" dodala je.

POVEZANI ČLANCI:

Tko zna što bi se dogodilo da Tian nije na vrijeme uočio pticu i da obitelj nije odlučila intervenirati. Zahvaljujući njihovom brzom djelovanju, kao i pomoći djelatnika Oporavilišta, ovaj bjeloglavi sup sada je na putu oporavka. SUP patrola, koja redovito patrolira Jadranom, posvećena je spašavanju supova koji padnu u more. Njihov cilj je poboljšati uvjete gniježđenja i preživljavanja ovih veličanstvenih ptica, čuvajući njihovu prisutnost na našim otocima.

>> FOTOGALERIJA 135 heroja u akciji: Pogledajte nemilosrdnu borbu s velikim požarom kod Solina