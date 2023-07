FOTO Nevjerojatan prizor: Na nebu zasvijetlio iznimno sjajni meteor, radi se o bolidu

Nebo iznad Hrvatske sinoć zasjalo je zbog bolida, meteora iznimno velikog sjaja, kojeg su brojni imali prilike vidjeti. Nevjerojatan prizor bio je vidljiv na nebu malo prije ponoći, a Alan Pevec uspio ga je zabilježiti na svojoj amaterskoj meteorskoj mreži.

- Njegova pojava ponekad može biti popraćena i zvukom. Ponekad izgori u atmosferi, a ponekad njegovi dijelovi stignu do površine Zemlje. Nakon opažanja ide se za njegovom potragom. Detaljnije informacije o istom još čekamo jer Globalna meteorska mreža zasigurno će dati još informacija o istom - objavili su iz Astronomskog društva Varaždin.

Inače, termin ''bolid'' koristi se kod meteora koji su sjaje magnitudom svjetlijom od -4, što je otprilike jednako kao i planet Venera, a često se uspoređuje s ''vatrenim kuglama''. Mogu ući u Zemljinu atmosferu s brzinom do 71 km/s, a jako sjaji zbog trenja s atmosferom koje brzo zagrijava objekt do vrlo visokih temperatura. Dok će manji objekti u potpunosti izgorjeti visoko u atmosferi, neki veći mogu i doći do Zemlje.

