FOTO Kiša lijeva u cijeloj zemlji, ceste su mokre, upaljen i crveni meteoalarm: Evo kad stiže vedrije vrijeme

Zbog kiše koja pada u cijeloj zemlji, brojne ceste su mokre. Zbog obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali, upozorava HAK. Prema DHMZ-u, cijeli dan će biti pretežno oblačno s kišom, osobito na Jadranu i krajevima uz njega gdje su mogući i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i bura u jačanju na jaku, podno Velebita i olujnu s orkanskim udarima. Temperatura zraka između 10 i 15, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 14 do 18, a uz dalmatinsku obalu od 18 do 23 °C. Zbog svega je za gotovo cijelu zemlju upaljen meteoalarm. Za Kvarner i zapadnu Istru čak i crveni.

Meteoalarmi upaljeni su i sutra, a isti dio zemlje je u crvenom. U petak umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito na Jadranu i uz pljuskove s grmljavinom. Lokalno obilna kiša, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega. Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni i zapadni, prolazno moguće jak. Na Jadranu jaka i olujna bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak, na jugu jugo i južni vjetar, poslijepodne vjetar u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 13, u Dalmaciji od 16 do 19 °C. Najviša dnevna od 10 do 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 23 °C.

Zbog pogoršanja vremena, DHMZ je jučer poslijepodne izdao posebno priopćenje. "Prognozirana obilna intenzivna oborina tijekom sljedeća tri dana mogla bi uzrokovati bujične i urbane poplave, a koje u nižim dijelovima slivova mogu uzrokovati visoke vodostaje rijeka s mogućim ulaskom u mjere obrane od poplava", navode.

Stabilnije vrijeme očekuje se u subotu, a početkom idućeg tjedna i temperature bi trebale prestati.

