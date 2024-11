FOTO Kaos diljem zemlje: Snijeg pada u Zagrebu, zatrpani dijelovi autoceste A1, HAK poslao upozorenje

DHMZ je izdao brojna upozorenja radi jakog nevremena i vjetra

U pomorskom prometu su u prekidu brojne linije

Velike količine snijega u nekim djelovima zemlje uzrokovale su nestanak struje i rušenje stabala

Državno ravnateljstvo civilne zaštite javilo je kako su uspostavljene izvanrednie mjere obrane od poplava

11:44 - Zbog nanosa snijega zatvorena je cesta na DC547 Sv.Rok-M.Alan za sav promet.

11:20 - Problemi su i u pomorskom prometu. Naime, zbog loših uvjeta u prekidu je nekoliko brodskih linija (Vodice-Šepurine-Prvić Luka-Zlarin-Šibenik, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Komiža-Biševo), trajektnih linija (Zadar - Ist- Olib - Silba - Premuda - M. Lošin, Split- Vela Luka - Ubli, Split-Vis, Makarska-Sumartin, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Sućuraj-Drvenik, Ploče-Trpanj i Prapratno-Sobra) te katamaranskih linija (Zadar-Premuda-Silba-Olib, Novalja-Rab-Rijeka, Pula-Zadar, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Korčula-Hvar-Split.)

11:10 - Snijeg pada mjestimice u unutrašnjosti osobito u Gorskom kotaru i Lici te prema prometnoj prognozi Hrvatskog Autokluba (HAK), danas će se u unutrašnjosti zemlje voziti otežano zbog susnježice i snijega. Ističu kako je radi niskih temperatura moguća poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima te da su zbog bure u priobalju moguće zabrane za pojedine skupine vozila. Osim toga, upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog vjetra na autocesti A7 Rupa-Križišće između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, motocike i vozila s kamp prikolicama (I. skupina vozila).

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zbog radova je zatvoren izlazni krak čvora Sesvete iz smjera Goričana, a na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoreni su izlazni kraci čvora Oštrovica iz smjera Rijeke i Zagreba (u smjeru Krka/Crikvenice) i izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zbog radova je zatvoren izlazni krak čvora Sesvete iz smjera Goričana, a na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoreni su izlazni kraci čvora Oštrovica iz smjera Rijeke i Zagreba (u smjeru Krka/Crikvenice) i izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata.

11:00 - Nevrijeme u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Međimurskoj županiji prouzročilo je mnoge probleme uključujući nestanke struje i srušena stabla, javilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. " Zbog olujnog vjetra Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je dojave o srušenim stablima, ogradi sa zgrade te srušenom telefonskom stupu na prometnicu intervenirali su vatrogasci JVP-a Opatija, JVP-a Rijeka, JVP-a Delnice i DVD-a Ravna Gora. Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojave o srušenim stablima na cestu, pri čemu su obaviješteni Lika Ceste i policija, također je došlo do prekida u opskrbi električnom energijom u većem dijelu Ličko-senjske županije" priopćilo je ravnateljstvo.

POVEZANI ČLANCI:

Osim toga, Županijski centar 112 Čakovec javio je kako imaju probleme u cestovnom prometu radi rušenja drveća zbog teškog snijega. Intervenirali su djelatnici JVP-a Čakovec te je trenutačno više mjesta gornjeg Međimurja bez struje zbog kvarova uzrokovanih snježnim nepogodama.

8:17 - Ravnateljsvo civilne zaštite objavilo je na službenom Facebook profilu upozorenje o podizanju vodostaja. "Hrvatske vode donijele su danas, 22. studenog 2024., rješenje o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području 25: Mali sliv Lika vezano na visinu vodostaja Tisovac" stoji u objavi.

8:00 - Vrijeme će danas biti pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, lokalno i obilnija, a na kopnu se ponegdje očekuju susnježica i snijeg, uglavnom poslijepodne. Snijeg je u dijelovima Hrvatske već pao, uglavnom na sjeverozapadu. Zatim postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada.

Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar okrenut će na sjeverni i sjeverozapadni, a na moru i buru. Temperatura zraka bit će većinom od 3 do 8, u početku ponegdje viša, a na Jadranu od 12 do 18 °C. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Izdana su upozorenja za područje cijele zemlje i to zbog vjetra, kiše ili grmljavinskog nevremena.

Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog lokalno mogućih izraženijih i obilnijih pljuskova s grmljavinskom za dubrovačku regiju. Uz to, moguće su urbane i bujične poplave. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorava DHMZ. Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme na snazi je za kninsku, riječku i splitsku regiju, dok je upozorenje zbog kiše izdano za gospićku i kninsku. Narančasto upozorenje zbog vjetra izdano je za gospićku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju. Niža razina upozorenja na vjetar na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku i kninsku regiju.

>> FOTOGALERIJA Snježna idila diljem zemlje: Grudanje na Sljemenu, na Zavižanu čak 30 centimetara snijega