FOTO Jedinstvena božićna bajka u Istri: Čarolija pulskog Adventa na klizalištu u Areni

Sinoć je pred mnogobrojnim posjetiteljima po prvi puta u punom blagdanskom sjaju zablistala pulska Arena. Magično je izgledala okupana čarobnom rasvjetom i ukrašena u blagdanskom duhu, a posebno je atraktivno veliko klizalište u srcu Arene, najveće klizalište u Hrvatskoj u kojem se može uživati u sklopu Adventa koji u Puli traje do kraja mjeseca.

Svečano otvorenje klizališta i paljenje lampica uz odbrojavanje popratio je i poseban program koji je pripremio Klizački klub Medo iz Zagreba, čijih je 50 klizača kroz bajkovite kostime, raskošnu scenografiju i baletnu glazbu oživjelo omiljene priče poput "Pepeljuge", "Snjeguljice", "Tri praščića" i drugih. Glazbenu čaroliju donijela je i pulska glazbenica Kristina Iveković, a blagdanski klasik "All I Want for Christmas" najavio je trenutak kada su svi posjetitelji s ulaznicama za taj termin, stali na led i pridružili se klizačima Kluba Medo. Otvorenje pulskog Adventa obilježio je program u kojem je nastupilo čak 50 izvođača, a u sklopu programa upaljene su božićne dekoracije čime je označen početak Adventa u Areni.

Čarolija pulske priče počinje već na ulazu u Arenu jer posjetitelji prolaze kroz osam metara duge, lampicama optočene arkade koje otvaraju pogled prema pravoj božićnoj čaroliji. Tribine su u potpunosti zasniježene i krasi ih 111 osvijetljenih borova, što je dodatni detalj koji su mnogi iskoristili za fotografiranje. Kako bi priča bila još upečatljivija i povezanija s lokacijom, među adventskim kućicama smjestila se rimska kočija s dva stilizirana konja. Tu su i vile graditeljice koje prolaznike podsjećaju na drevnu mitsku priču, a šetnja iza tribina otkriva tri svjetlosna tunela. Visualia Group, kolektiv koji je specijaliziran za svjetlosne instalacije, centralni je tunel pretvorio u atraktivnu božićnu priču uz pomoć tematskih projekcija koje nikog nisu ostavile ravnodušnim.

- Izuzetno smo ponosni što smo autori Adventa u Areni i veseli nas što smo sve ideje i zamisli uspjeli prenijeti u prostor u onom obliku u kojem su bile i planirane. Zahvalio bih Gradu Puli, Pula Film Festivalu i TZ grada Pule na mogućnosti da zajedno kreiramo projekt koji će zasigurno odjeknuti u cijeloj regiji te svima onima koji su dali svoj doprinos da Arena dobije svoju božićnu bajku. S obzirom na zaista veliki broj posjetitelja već prvog dana vjerujem da smo svi zajedno uspjeli. Vjerujemo da će Advent biti razlog dolaska u Pulu i da će posjetitelji izlaskom iz Arene ponijeti lijepe uspomene i svakako se poželjeti bar još jednom vratiti kazao je Vedran Babić iz tvrtke Inspiro Lab, a prenosi Glas Istre.

Posjetitelji će moći uživati u ovoj jedinstvenoj božićnoj priči do 6. siječnja 2025. godine, a radno vrijeme Adventa u Areni je od nedjelje do četvrtka od 10 do 22 sata te petkom i subotom od 10 do 23 sata. Ulaz je za sve posjetitelje slobodan. "Advent u Areni" realizira se u organizaciji JU Pula Film Festival uz pokrovitelje Grad Pulu i Turističku zajednicu grada Pule.