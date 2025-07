FOTO Danas je proba mimohoda: Evo koje ceste i kad točno se zatvaraju već poslijepodne

Generalna proba vojnog mimohoda povodom 30. obljetnice Oluje na rasporedu je danas poslijepodne. Iz vojarne Tigrovi u Novom Zagrebu u 17:15 sati.krenut će vojna vozila, tenkovi i teška mehanizacija, prema Ulici grada Vukovara, gdje proba službeno započinje u 20 sati.

Zbog svega se mijenja regulacija prometa a već se i danas zatvaraju ulice: 17:15-23:00: Sarajevska, Most mladosti, Avenija Marina Držića; 17:45-19:00: Sajmišna cesta (od vojarne do Mosta mladosti); 17:45-19:15: Južni kolnik Slavonske avenije i Ulica V. Heinzela; 17:45-22:00: Ulica grada Vukovara i Ulica Hrvatske bratske zajednice; 20:00-22:00: Savska cesta, dio Ulice grada Vukovara i Ulica F. Andrašeca; 21:00-23:00: Avenija V. Holjevca i Slavonska avenija.

FOTO I oni se spremaju za veliki dan: Pogledajte spektakularne prizore Hrvatske ratne mornarice u akciji

ZET je objavio i kako se mijenja raspored javnog prijevoza. "Obustavlja se tramvajski promet u utorak od 15.15 sati te u četvrtak od 12 sati do završetka mimohoda, od okretišta na Savišću do Avenije Marina Držića, u utorak od 15.15 sati te u četvrtak od 14 sati do završetka mimohoda, Avenijom Marina Držića, u utorak od 16.15 sati te u četvrtak od 9 sati do završetka mimohoda, Ulicom grada Vukovara (od Avenije Marina Držića do Savske ceste), u utorak od 18.30 sati te u četvrtak od 16 sati, Savskom cestom (od Tratinske do Savskog mosta).

A ovako će izgledati regulacija na sam dan mimohoda, 31. srpnja 2025.:10:00-19:00: Sarajevska, Most mladosti, Avenija Marina Držića; 10:00-23:30: Ulica grada Vukovara, 10:00-21:30: Hrvatske bratske zajednice, 10:00-19:30: Avenija V. Holjevca, 13:00-19:15: Razne dionice Slavonske avenije, Ulice V. Heinzela i Ulice grada Vukovara, 15:30-19:30: Ulica F. Andrašeca i okolne prometnice., 17:00-23:00: Dijelovi Savske ceste i Slavonske avenije

Sve detalje potražite OVDJE i OVDJE.