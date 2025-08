FOTO Brodicu pokreće biciklom s pedalama, na njoj ima rezerve hrane i vode za dva tjedna

Tijekom proteklih nekoliko godina Kapetanova kuća u Šarengradu, nedaleko od Iloka, postala je mjesto gdje svako malo pristižu razni turisti. Radi se prije svih o turistima koji dolaze raznim plovilima putem Dunava ili pak biciklima. Ovog tjedna tako je u Šarengrad došao mladi stolar iz Njemačke Moritz (29) koji je kod Kapetanove kuće pristao sa brodicom koju je ručno napravio.

- Njegov cilj je da s tom brodicom, koju pokreće nogama, otplovi Dunavom od Njemačke sve do Crnog mora. Radi se o putovanju od 2500 kilometara. Došao je do Hrvatske i ovdje je ostavio svoju brodicu do proljeća iduće godine kada će nastaviti put. Kako mi je rekao kada dođe do Crnog Mora on će svoju brodicu nekome pokloniti – kaže Dinka Juričić koja od povratka iz Zagreba živi u Kaetanovoj kući gdje svako malo prihvati nekog od turista.

Foto: Dinka Juričić

Ova umirovljenica nema nikakav poseban smještaj ali tu turisti dolaze jer već znaju da u Šarengradu postoji mjesto gdje mogu razviti šatore, prespavati u njima ili pak u kući ako pada kiša, objedovati, odmoriti se… Tako je i Moritz došao do Šarengrada tražeći mjesto gdje može ostaviti svoju brodicu na nekoliko mjeseci dok ne nastavi put.

Moritz je sam osmislio brodicu dugačku četiri metra koja se pokreće pedalama, odnosni nema nikakav drugi pogon. Za potrebe izgradnje iskoristio je dva dijela katamarana gdje drži neke stvari, a u izgradnji je koristio šperploču otpornu na vodu koju je prethodno impregnirao. Ima i zatvoren prostor na brodici koji koristi kao priručnu kuhinju. Na samoj brodici napravio je i mjesto gdje drži hranu, vodu, dokumente da su uvijek na suhom… Osmislio je niz skrovitih mjesta gdje može držati neke stvari. Napravio ju je tako da dva tjedna ne mora pristati nigdje na kopno jer ima tolike zalihe hrane i vode na brodici. Brodicu pokreće pedalama na biciklu koje pokreću dva velika točka. Kao snagu koristi isključivo svoje noge. Ima i dva kormila kao i drveni naslonjač ispod čijeg sjedišta je ugrađen prostrani hladnjak kao i nadstrešnicu na čijim su nosačima kuke za vješanje mreže za spavanje.

-Nevjerojatno je kako je on to sve osmislio i napravio bez da ima znanja iz brodogradnje, Brodicu je gradio šest mjeseci. Plovio je dva mjeseca i pri tome prešao nekih 1200 kilometara. Ostalo mu je do cilja, odnosno do Crnog mora još 1306 kilometara koje planira preći tijekom iduće godine. Kroz razgovor mi je rekao kako mu je to bila životna želja koju je želio realizirati i sada je na pola puta – rekla nam je Juričić.